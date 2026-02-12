Suriye Gaziantep'te konsolosluk açacak

"yeni Suriye dış temsilcilikleri ve bunların dünya genelindeki kurumsal yapılanmaları yılı"

Dışişleri Bakanlığının, diplomatik misyonların etkinleştirilmesine yönelik değerlendirme, idari reform ve nitelikli kadroların kazanımını esas alan kapsamlı bir plan benimsediğini ifade eden Şeybani, bu doğrultuda Gaziantep ile Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde konsolosluk açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.