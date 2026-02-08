Yeni Şafak
Suriye Türkmenlerinin hikayesi anlatıldı

Saliha Engin
04:008/02/2026, Pazar
G: 8/02/2026, Pazar
“Dünden Bugüne Suriye Türkmenleri” fotoğraf sergisi.
Suriye Türkmenlerinin tarihi varlığını, kültürel kimliğini ve maruz kaldıkları zulüm sürecini konu alan “Dünden Bugüne Suriye Türkmenleri” sempozyumu ve fotoğraf sergisinin açılışı, Bayrampaşa Millet Bahçesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Beydili Türkmen Derneği, Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışını İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu yaptı. Sergiyi gezen Soylu, sergide Suriye Türkmenlerinin geleneksel yaşamına dair güçlü izler bulunduğunu belirterek, “Burada geleneğimizi, kültürümüzü yemeklerimizi hatırladık” dedi. Beydili Türkmen Derneği Başkanı Ahmet Ağca da “Suriye Türkmenleri olarak bizler bu topraklarda misafir değiliz; Halep’ten Bayırbucak’a, Hama’dan Humus’a kadar uzanan coğrafyada köklü ve kalıcı bir geçmişe sahibiz. Bu sergi yalnızca geçmişimizi değil, yeniden inşa ve umut dolu geleceğimizi de anlatmaktadır” diye konuştu.



