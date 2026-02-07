İznik’te yetiştirilen dev kiviler ağırlıklarıyla rekor kırdı: Avrupa pazarının dikkatini çekti

"Kivi ilaç gibi, talep patladı"

Üretici Cumhur Şansal Yalçın, özellikle son dönemde artan grip vakalarının İznik kivisine olan ilgiyi zirveye taşıdığını belirterek, "Kivi bildiğimiz gibi adeta ilaç. C vitamini açısından en zengin meyvelerden biri. Ülkede yaşanan grip salgınıyla birlikte talep inanılmaz derecede arttı. Bu kiviler hem sağlıklı hem de çok güçlü" dedi.