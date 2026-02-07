Yeni Şafak
İznik’te yetiştirilen dev kiviler ağırlıklarıyla rekor kırdı: Avrupa pazarının dikkatini çekti

13:277/02/2026, Cumartesi
IHA
Bursa’nın İznik ilçesinde yetiştirilen kiviler, görenleri adeta hayrete düşürüyor. Boyutlarıyla alışılmışın çok ötesine geçen İznik kivileri, artık "meyve" değil rekor ürün olarak anılıyor. Öyle ki bu kivilerden yalnızca 4 tanesi tam 1 kilogram geliyor. İznik tarım tarihinde böylesi ilk kez yaşanıyor.

İznik’in bereketli topraklarında yetişen bu dev kiviler, kısa sürede Türkiye gündemine otururken, Avrupa pazarının da dikkatini çekmeyi başardı.

İri yapısı, yüksek aroması ve kalite standardıyla öne çıkan İznik kivileri için yurt dışından talep yağmaya başladığı öğrenildi.

"Kivi ilaç gibi, talep patladı"

Üretici Cumhur Şansal Yalçın, özellikle son dönemde artan grip vakalarının İznik kivisine olan ilgiyi zirveye taşıdığını belirterek, "Kivi bildiğimiz gibi adeta ilaç. C vitamini açısından en zengin meyvelerden biri. Ülkede yaşanan grip salgınıyla birlikte talep inanılmaz derecede arttı. Bu kiviler hem sağlıklı hem de çok güçlü" dedi.

İznik’ten Avrupa sofralarına

Üretici İbrahim Kayalı ise İznik kivisinin artık yerel bir ürün olmaktan çıktığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu kivileri kendi arazilerimizde yetiştiriyoruz. Kocaeli’de iş yerim var, ürünleri oraya sevk ediyoruz. Oradan Türkiye’nin birçok noktasına dağıtılıyor. Talep arttığında ise İznik’teki soğuk hava depolarından doğrudan ihracatçı firmalara gönderiyoruz."

"220 gram kivi mi olur? İznik’te oluyor!"

İznik’te faaliyet gösteren bir buzhane yöneticisi Şakir Çimen, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi:

"Ben bugüne kadar İznik tarihinde 200 gramın üzerinde kivi görmedim. 200 gram bile çok nadirdi. Şimdi 210-220 gram gelen kiviler var. Gerçekten hayret içindeyiz."

Tarımda sessiz devrim

Uzmanlar, bu başarının tesadüf olmadığını belirtiyor.

Doğru iklim, bilinçli üretici ve modern tarım uygulamaları, İznik’te adeta sessiz bir tarım devrimi başlattı. 

Yetkililer, bu özel ürünün önümüzdeki süreçte İznik ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını ifade ediyor.

İznik’te yetişen bu sıra dışı kiviler, sadece üreticinin yüzünü güldürmekle kalmadı; aynı zamanda ilçenin tarımsal gücünü tüm Türkiye’ye gösterdi.

Kalitesiyle fark gösteren İznik kivisi, üreticisiyle birlikte hem iç piyasaya hem de Avrupa’ya güçlü bir alternatif olarak öneriliyor.

