Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Meriç Nehri'nde su seviyesi arttı: DSİ 'turuncu alarm' uyarısında bulundu

Meriç Nehri'nde su seviyesi arttı: DSİ 'turuncu alarm' uyarısında bulundu

15:357/02/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Edirne'de son yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılmasıyla birlikte Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin debisi arttı. Son 2 gün debisi 3 kat artarak bin 119 metreküp/saniyeye çıkan Meriç Nehri için DSİ 'turuncu alarm' uyarısında bulundu. Edirne Valiliği, taşkın riskinin bulunmadığını açıkladı.

MERİÇ, YATAĞINDAN TAŞTI

Edirne'de son yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılmasıyla birlikte debisi 1213 metreküp/saniyeye yükselen Meriç Nehri, NATO Köprüsü mevkisi olarak adlandırılan bölgede yatağından taştı.

HAYVANLAR KURTARILDI

Taşkın üzerine bölgede bulunan çiftlikler ile tarım alanları su altında kaldı. Çiftliklerde hayvanları bulunan vatandaşlar, traktörlerle hayvanları alıp, başka yere götürdü.

Hayvanını alan Burhan Sönmez, "Meriç'in taşacağını duyunca geldim. Hemen burada bahçem var. O sırada burada su ve akıntı yoktu. Hemen içeriye girdim, dört tane yavru köpeğim vardı onları aldım. Tam çıkarken yol ağzına kadar geldim su taşmıştı burada kaldım. Sonra hemen hayvanları çıkararak buraya getirdim. Bir tane daha köpeğim vardı, onu da çıkardım. Komşularıma arayarak haber verdim. Arabayla çıkarmaya çalıştım, hatta araba da su aldı. Ama bir anda oldu. Köpeklerimi almaya girmem ile çıkmam 5 dakika sürmüştür. 5 dakikada mahalleyi tamamen su bastı. Şu anda evlerimize giriş yapamıyoruz. Bu kısım komple su doldu. 2 köpeğim daha var, onları salık bıraktım. Çıkarmaya vaktim olmadı. Sadece yavruları kurtarabildim" ifadelerini kullandı.

Bölgede jandarma ekipleri önlem alırken, DSİ yetkilileri de gelişmeleri takip ediyor. 

#Edirne
#Meriç Nehri
#Alarm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli Emeklilik Son Dakika Gelişme Var Mı? 2000 Sonrası SGK'lı Olan Kademeli Emeklilik Prim Yaş Tablosu Oluştu Mu?