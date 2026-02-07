Yeni Şafak
Ankara'da İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlalleri protesto edildi

Ankara'da İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlalleri protesto edildi

16:467/02/2026, Cumartesi
AA
Ankara Filistin Dayanışma Platformunca (ANFİDAP), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ihlalleri protesto edildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan platform üyeleri, İsrail aleyhinde slogan attı.

Platform adına basın açıklaması yapan Aziz Oğuzhan Karaman, İsrail tarafından 20 yıldır abluka altında tutulan Gazze'nin, Ekim 2023'ten bu yana saldırılara maruz kaldığını söyledi.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü belirten Karaman, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail anlaşmayı 1520 kez ihlal etmiştir. İsrail'in anlaşmayı ihlal eden saldırılarında 566 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1418 kişi yaralanmıştır. Ateşkes sürecinde İsrail 221 konutu yıkmıştır. Anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'ne günlük olarak 600 yardım, ticari mal ve yakıt tırının giriş yapması gerekirken ortalama 257 tırın girişine izin verilmiştir. İsrail anlaşmada belirlenen hatların gerisine çekilmemiş ve anlaşmayı bu yönüyle de ihlal etmeye devam etmektedir. Açık ihlallerine rağmen İsrail'i durdurmak için ne BM ne anlaşmanın arabulucu ülkeleri ne de adına Barış Kurulu denen yapı harekete geçmemektedir. Dünya ihlalleri seyretmektedir."

Gazze'deki ateşkes sürecinin İsrail'in soykırımını unutturmaması gerektiğini dile getiren Karaman, dünyadaki onurlu insanların İsrail'e karşı sesini yükseltmeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Platform üyeleri, açıklamanın ardından alandan ayrıldı.

#Ankara
#Filistin
#Protesto
