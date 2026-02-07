Ankara'da İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlalleri protesto edildi

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü belirten Karaman, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail anlaşmayı 1520 kez ihlal etmiştir. İsrail'in anlaşmayı ihlal eden saldırılarında 566 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1418 kişi yaralanmıştır. Ateşkes sürecinde İsrail 221 konutu yıkmıştır. Anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'ne günlük olarak 600 yardım, ticari mal ve yakıt tırının giriş yapması gerekirken ortalama 257 tırın girişine izin verilmiştir. İsrail anlaşmada belirlenen hatların gerisine çekilmemiş ve anlaşmayı bu yönüyle de ihlal etmeye devam etmektedir. Açık ihlallerine rağmen İsrail'i durdurmak için ne BM ne anlaşmanın arabulucu ülkeleri ne de adına Barış Kurulu denen yapı harekete geçmemektedir. Dünya ihlalleri seyretmektedir."