Vakıf geleneği Suriye'nin kuzeyine uzandı: 20 bin gıda kolisi Suriye sınırından uğurlandı

Türkiye ve Türk Milleti, dün olduğu gibi bugün de, yarın da yanınızdadır. Siz, tüm imkansızlıklara rağmen kanınızla, canınızla, dişiniz ve tırnağınızla mücadele ederek tarihi bir fırsat kapısını araladınız. Suriye'nin, uluslararası topluma yeniden entegrasyon yolunda kısa sürede ciddi mesafe aldınız. Bu güzel ilerlemeyi Türkiye olarak hep destekledik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz bin yıldır buradayız, beraberiz, komşuyuz. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız, birlikte yaşayacağız. Suriye'yi oluşturan tüm kesimlerin yarınlarına güvenle bakabilmesi ancak ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuruyla mümkündür.