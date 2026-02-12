Yeni Şafak
ABD Suriye'deki Tenef Askeri Üssü'nü boşalttı

ABD Suriye'deki Tenef Askeri Üssü'nü boşalttı

19:36 12/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
AA
Suriye'deki bir grup Amerikan askeri (Foto: Arşiv)
Suriye'deki bir grup Amerikan askeri (Foto: Arşiv)

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan askerlerinin 11 Şubat itibarıyla Suriye’de bulunan Tenef Askeri Üssü’nden çekildiğini açıkladı. Açıklamada, son iki ay içinde ABD güçlerinin 350’den fazla hassas güdümlü mühimmat kullanarak 100’ü aşkın hedefi vurduğu, 50’den fazla DEAŞ mensubunun ise yakalandığı ya da etkisiz hale getirildiği belirtildi.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Merkez Komutanlığına bağlı birimlerin, "planlı ve koşullara bağlı bir geçiş sürecinin parçası olarak" dün, Suriye'deki Tenef Askeri Üssü'nden ayrılmasını tamamladığı bildirildi.

Açıklamada, CENTCOM'a bağlı birimlerin bölgeyi boşaltmasının "düzenli bir şekilde" gerçekleştiği aktarıldı.

50'den fazla DEAŞ'lı yakalandı ya da öldürüldü

ABD güçlerinin, son iki ayda "350'den fazla hassas mühimmatla" 100'den fazla hedefi vurduğu ve 50'den fazla DEAŞ teröristini yakaladığı veya öldürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın,
"ABD kuvvetleri, terörist şebekenin yeniden ortaya çıkmasını önlemek için ortak güçlerin öncülüğünde yürütülen çabaları desteklerken, bölgede ortaya çıkabilecek herhangi bir DEAŞ tehdidine yanıt vermeye hazır durumda kalmaya devam ediyor."
ifadesine yer verildi.

Suriye'deki üstleri birleştirme kararı

ABD Savunma Bakanlığı, Nisan 2025'te, terör örgütü DEAŞ'ın 2019'daki toprak kaybının ardından ABD ordusunun Suriye'deki üslerini birleştirmeye başlayacağını duyurmuştu.


