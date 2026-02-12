ABD Suriye'deki Tenef Askeri Üssü'nü boşalttı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan askerlerinin 11 Şubat itibarıyla Suriye’de bulunan Tenef Askeri Üssü’nden çekildiğini açıkladı. Açıklamada, son iki ay içinde ABD güçlerinin 350’den fazla hassas güdümlü mühimmat kullanarak 100’ü aşkın hedefi vurduğu, 50’den fazla DEAŞ mensubunun ise yakalandığı ya da etkisiz hale getirildiği belirtildi.
CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Merkez Komutanlığına bağlı birimlerin, "planlı ve koşullara bağlı bir geçiş sürecinin parçası olarak" dün, Suriye'deki Tenef Askeri Üssü'nden ayrılmasını tamamladığı bildirildi.
Açıklamada, CENTCOM'a bağlı birimlerin bölgeyi boşaltmasının "düzenli bir şekilde" gerçekleştiği aktarıldı.
50'den fazla DEAŞ'lı yakalandı ya da öldürüldü
ABD güçlerinin, son iki ayda "350'den fazla hassas mühimmatla" 100'den fazla hedefi vurduğu ve 50'den fazla DEAŞ teröristini yakaladığı veya öldürdüğü kaydedildi.
Suriye'deki üstleri birleştirme kararı
ABD Savunma Bakanlığı, Nisan 2025'te, terör örgütü DEAŞ'ın 2019'daki toprak kaybının ardından ABD ordusunun Suriye'deki üslerini birleştirmeye başlayacağını duyurmuştu.