ABD Avrupa'yı parçalamak istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiliz, Fransız ve Alman medyasına Avrupa Birliği (AB) ve ABD politikalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Macron, Avrupa'nın bir "Grönland anı" ile karşı karşıya olduğunu, ABD'de Trump yönetiminin "açıkça Avrupa karşıtı" bir politika yürüttüğünü, AB’ye "küçümseyici" davrandığını ve "AB’nin parçalanması" arayışında olduğunu ifade etti. Avrupa ülkelerinin ABD ile ilişkilerde seçtiği stratejinin etkisiz olduğunu söyleyen Macron, "Açık bir saldırı olduğunda, yapmamız gerekenin boyun eğmek veya bir anlaşmaya varmaya çalışmak olduğunu düşünmüyorum. Bu stratejiyi aylardır denedik. İşe yaramıyor" dedi. ABD’nin gümrük vergisi tehditlerine değinen Macron, "Tehdit ve sindirme yöntemleri kullanıldıktan sonra Washington aniden geri adım attı ve biz her şeyin bittiğini düşündük. Ancak bir saniye bile inanmayın. Her gün, ilaç endüstrisi ve dijital teknolojiler konusunda yeni tehditler geliyor" dedi. Fransız lider, Avrupalıların böyle bir durumda uzlaşma aramaya çalışmaması gerektiğine işaret etti. Macron, bu stratejinin etkisi olduğunu belirterek, Avrupa’ya doğal gaz tedarikinin yüzde 60’ının ABD’den geldiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, ABD’nin AB’nin güvenliğini garanti etmeye devam etmeye ne kadar hazır olduğu konusunda da soru işaretleri olduğunu dile getirdi.

Avrupa'nın giderek daha belirsiz bir dünyada var olmaya çalıştığını söyleyen Macron, "Bizi sonsuza kadar koruyacağını düşündüğümüz ABD artık şüphe yaratıyor. Sonsuza kadar ucuz enerji sağlayacağı düşünülen Rusya defteri üç yıldır kapandı. İhracat pazarı olarak görülen Çin ise giderek daha acımasız bir rakibe dönüştü" diye konuştu. Macron, "Avrupa için bir uyanış olmalı" diyerek 450 milyon insan ile kıtanın muazzam bir güce sahip olduğunu vurguladı. Ancak AB üye ülkelerinin "gücü birlikte düşünmediğini" kaydeden Macron, "Çünkü 1945'e kadar güç, aramızdaki iç savaş demekti" dedi.Emmanuel Macron, ABD’nin gümrük vergileri uygulamasını ve Grönland üzerindeki taleplerine değinerek, "İnsanlar umutsuz. Artık ABD’lilerin ne kadar ileri gidebileceğini tahmin edemezsiniz. Sadece Grönland ile ilgili değil. Bu aşamada, kendi kendimize güvenmeliyiz. Hiçbir adım atmazsak, Avrupa 5 yıl içinde yok olacak" uyarısını yaptı. Avrupa'nın küresel rekabetin gerisinde kalmamak için yeşil dönüşüm, yapay zekâ ve kuantum alanlarında ortak yatırımlar yapmasını isteyen Macron, Birliğin stratejik yatırımlarının finansmanını ve "doların hegemonyasına meydan okumasını" sağlayacak ortak bir borçlanma sistemi geliştirilmesini istedi. Macron'un Trump'ın AB'yi parçalayacağına yönelik çıkışı, geçtiğimiz aylarda medyaya sızan ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) ile örtüşüyor. Belge, Trump yönetiminin dört ülkeyi Avrupa Birliği’nden uzaklaştırmayı planladığını ortaya koyuyor. Buna göre, İtalya, Macaristan, Polonya ve Avusturya’nın, ABD’nin “Avrupa Birliği’nden koparmayı hedefleyerek daha fazla çalışması gereken ülkeler” arasında sayıldığı bildiriliyor.