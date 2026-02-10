Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran-ABD müzakereleri neden Umman'da yapıldığı belli oldu

İran-ABD müzakereleri neden Umman'da yapıldığı belli oldu

12:2710/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bölge ülkelerinin müzakereler konusunda iyi niyetli yaklaşımını değerli bulduklarını belirterek, "Müzakereler konusunda çaba gösteren tüm komşulara özellikle de Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

İran basınına göre, Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkinde açıklamalarda bulundu.

Bölge ülkelerinin müzakerelere ev sahipliği yapmak istediklerini ve bu çabaları kıymetli bulduklarını vurgulayan Bekayi, "Biz müzakereleri hem geçmiş dönemdeki tecrübelere dayanarak hem de çeşitli sebeplerden dolayı ABD'nin haziran ayında müzakere masasını dağıttığı yerde, Umman'da yapılmasını istiyorduk. Müzakereler konusunda çaba gösteren tüm komşulara özellikle de Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bekayi, bölge ülkeleri ile devamlı diyalog halinde olduklarını ve yine bölge ülkelerinin, gerilimleri azaltma noktasında önemli rol oynayabileceğini vurgulayarak, "İran'ın çıkarlarını diplomasi yoluyla korumak istiyoruz" dedi.

"Bizim müzakerelerdeki muhatabımız ABD'dir"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bekayi, özellikle ABD'deki lobicilik faaliyetlerine dikkati çekerek, "Bizim müzakerelerdeki muhatabımız ABD'dir. Bölgenin zarara uğramasına neden olan baskıcı girişimlerden bağımsız hareket etme kararı da ABD'nin sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca, ABD'nin Batı Asya'da karşılaştığı politik sorunların, İsrail'in bu bölgedeki girişimlerine destek vermesinden kaynaklandırdığını söyledi.

"Müzakereler ne kadar erken sonuçlanırsa bizim için o kadar iyi"

İran'ın "zaman kazanma" niyetiyle müzakere masasına oturduğu yönünde eleştiriler olduğunun hatırlatılması üzerine Bekayi, şunları kaydetti:

"Müzakereler ne kadar erken sonuçlanırsa bizim için o kadar iyi olur. Yaptırımların kaldırılması bizim için oldukça önemli. Bu nedenle zaman kazanma şeklindeki söylemlerin bir anlamı yok."


#ABR
#İran
#müzakere
#Türkiye
#Umman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Teravih namazı kaç saat, kaç dakika sürüyor? Teravih namazı süresi