Almanlara göre ABD küresel tehdit

Almanya’da kamuoyunun Amerika’ya yönelik algısı son yıllarda dramatik biçimde değişti. Salı günü yayınlanan son kamuoyu araştırmasına göre Almanların yaklaşık üçte ikisi, NATO müttefiki olan ABD’yi artık Avrupa barışı için bir tehdit olarak görüyor. Almanya’nın köklü araştırma kuruluşlarından olan Allensbach Enstitüsü tarafından ocak ayında, gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında Amerika büyük tehlike oluşturan ülkeler arasında yer aldı. Anket sonuçları, Donald Trump’ın Ocak 2025’te ikinci kez ABD başkanlığı görevine başlamasından bu yana, Alman kamuoyunda ABD’ye yönelik algının ciddi biçimde kötüleştiğini ortaya koydu. 2024 yılında Almanların yalnızca yüzde 24’ü ABD’yi dünya barışı için bir tehdit olarak görürken, bu oran 2025’te yüzde 46’ya, 2026’da ise yüzde 65’e yükseldi.

VANCE’IN SÖZLERİ DAMGA VURMUŞTU

Bu hızlı değişimin miladı olarak, tam bir yıl önce 14 Şubat 2025”te Münih Güvenlik Konferansı'nda bir konuşma yapan Amerikan Başkan Yardımcısı Vance’in sözleri damga vurdu. 61. Münih Güvenlik Konferansı açılış oturumunda, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Avrupa ve özellikle Almanya’yı hedef alarak “Avrupa’nın en büyük güvenlik tehdidinin, artık dış güçler Rusya veya Çin değil, Avrupa’nın kendi içindeki demokrasi ve ifade özgürlüğü sorunları olduğunu” iddia etmişti. Vance’in bu sözleri salonda büyük bir şaşkınlığa yol açarken birçok Avrupalı lider tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı.

İSTİKRARSIZLIK KAYNAĞI

Hatırlanacağı üzere konferansın açılış konuşmasını yapan Alman diplomat, Vance’in alışılmadık sözleri üzerine yayını yaşlı gözlerle sunmak durumunda kaldı. O gün bugün, siyasi ve diplomatik süreçlerde, Amerika’ya bel bağlayan çevrelerin yaşlı gözlerle izlediği yeni bir döneme tanık oluyoruz. Alman halkının sadece yüzde 32’si, Avrupa’nın saldırıya uğraması durumunda ABD’nin askeri yardım sağlayacağına inanıyor. Yüzde 35’lik bir kesim de böylesi bir yardımın artık mümkün olmadığını düşünüyor.Almanlar Washington’un Ukrayna’da çatışmayı uzattığını, bunun da Avrupa’yı doğrudan risk altına soktuğunu düşünüyor. ABD’nin NATO içindeki belirleyici konumu, “kararlar ABD’de alınıyor, bedelini biz ödüyoruz” algısını güçlendiriyor. ABD artık “güvenli müttefik”ten ziyade, ‘‘küresel istikrarsızlık kaynağı’’ bir risk unsuru olarak algılanıyor.

TRUMP’IN MUHALİFLERİ BERLİN'DE

Her ne kadar “Amerikan yönetimi yüksek seviyede temsil edilmeyecek” denilse de Münih’te düzenlenen zirvede ABD yönetimi geniş bir delegasyonla yer alıyor. Washington adına toplantılara, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık ederken, heyette 50’den fazla Kongre üyesi de bulunuyor. Kongre üyelerinin Trump’a keskin muhalif isimlerden seçildiği de tartışmalara damgasını vuruyor. Konferansta ABD–Avrupa ilişkilerindeki güven kaybı, NATO’nun geleceği, transatlantik ittifakın yeniden nasıl ayağa kaldırılacağı ve Grönland meselesi ana gündem maddeleri arasında.

UKRAYNA ODAK NOKTASI

Avrupa, Washington’dan daha öngörülebilir bir dış politika ve savaşın tırmanmasını engelleyecek adımlar beklentisi içerisinde. Avrupa gündeminin en sıcak başlığını halen Ukrayna Ukrayna heyeti Münih’te silah desteğinin sürdürülmesi, hava savunma sistemleri, finansal yardım ve barış süreci üzerine temaslar yürütecek. Ayrıca Ukrayna halkına konferansın en yüksek onur ödülünün verilmesi, Kiev’in bu yılki zirvede ne kadar merkezi bir konumda olduğunu gösteriyor.

TÜRKİYE’Yİ FİDAN TEMSİL EDECEK

Türkiye, Münih’te hem NATO üyesi hem de Rusya-Ukrayna hattında diyalog kanallarını açık tutabilen nadir ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye adına Münih’e Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gelecek. Konferas gündeminde Türkiye bağlamında Karadeniz güvenliği, Suriye ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de yer alıyor. Ayrıca Türk ve Fransız uzmanların ağırlıklı olduğu bir özel oturumun da düzenleneceği bildiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2 binin üzerinde askerle bir kara, hava ve deniz gücü ile Almanya’nın kuzeyinde temsil edildiği bir dönemde Türk diplomatların Güney Almanya’da Münih Güvenlik Konferansı'na katılımı, Türkiye’nin Almanya gündemine bir kez daha anlamına geliyor. Mevcut güvenlik kaygılarının gelecek dönemde Avrupa’da Türkiye eksenli konuşulacağı da değerlendiriliyor.

Türk askeri Almanya yollarında

Almanya’da görüntülenen Türk askeri konvoyu, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sokaklarda ilerleyen zırhlı araçlar ve askeri unsurları gören bazı vatandaşlar, “Almanya’da neler oluyor?” diyerek duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin, “Burada resmen Türk askeri konvoyu var. Cidden millet, Almanya’da neler oluyor, farkında mısınız?” ifadeleri dikkat çekti. Görüntülenen Türk askeri birliklerinin, NATO kapsamında düzenlenen Steadfast Dart 2026 uluslararası tatbikat için Almanya’da bulunduğu biliniyor.











