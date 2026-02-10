Bakan Bolat duyurdu: Türkmenistan ile 5 milyar dolarlık ticaret hedefi

“Dost ve kardeş Türkmenistan’a gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Nökergulı Ataguliev ile ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Türkmenistan ile; ticari ve ekonomik alanlar başta olmak üzere, karşılıklı fuar organizasyonları düzenlenmesi ve katılım, yatırım forumları, sektörel paneller ile ikili iş görüşmeleri organizasyonlarının düzenlenmesi konularında mutabık kaldık”