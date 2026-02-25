Yeni Şafak
Bakan Bayraktar: Güney Kore ile önceliğimiz stratejik alanlarda ortak projelerin geliştirilmesi

14:3825/02/2026, Çarşamba
DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Güney Kore 9’uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılmak üzere Güney Kore’nin başkenti Seul’e bir ziyaret gerçekleştirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Kore ile iş birliğini daha ileri taşımak istediklerine vurgulayarak, “Özellikle nükleer enerji, yapay zeka, yarı iletkenler, batarya teknolojileri, kritik mineraller, inovasyon ve yenilenebilir enerji gibi stratejik alanlarda ortak projelerin geliştirilmesini öncelikli görüyoruz” dedi.

Türkiye-Güney Kore 9’uncu Dönem KEK Toplantısı’nın eş başkanlığını yürüten Bakan Bayraktar, Seul’deki temasları çerçevesinde kendisi ile birlikte eş başkanlığı yürüten Güney Kore Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Koo Yun-cheol ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

‘İLİŞKİLER İNSANİ BAĞLARA DA DAYANIYOR’

Daha sonra KEK Toplantısı’nın açılışında konuşan Bayraktar, Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin, yalnızca diplomatik ve ekonomik iş birliğine değil, ortak tarihsel tecrübelere ve güçlü insani bağlara dayandığını belirtti.

Bakan Bayraktar, 2025 yılı itibarıyla ikili ticaret hacminin 11 milyar dolar seviyesine ulaştığını, Güney Kore’nin Türkiye'deki yatırım stokunun da yaklaşık 1,9 milyar dolar düzeyinde olduğunu kaydetti.

‘SİYASİ İRADEYİ EKONOMİK ALANDA SOMUT PROJELERLE DESTEKLEMEK ORTAK HEDEFİMİZ OLMALI’

Bakan Bayraktar, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung’un Türkiye’ye gerçekleştirdiği son ziyaret ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde ortaya konulan vizyonun Türkiye-Güney Kore ilişkilerine yeni ve güçlü bir ivme kazandırdığına işaret ederek, “Bu siyasi iradeyi ekonomik alanda somut projelerle desteklemek ortak hedefimiz olmalıdır” dedi.

‘TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR İHRACAT PLATFORMU SUNUYOR’

Bayraktar, Türkiye’nin Güney Koreli firmalara, genç ve nitelikli iş gücü, dinamik iç pazarı ve Gümrük Birliği’nin uygulamada olduğu Avrupa Birliği başta olmak üzere Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’ya erişim imkanı sayesinde güçlü bir üretim ve ihracat platformu sunduğuna dikkat çekti.

STRATEJİK ALANLARA ÖNCELİK

Ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere enerji, ulaştırma, altyapı, savunma sanayii, bilim ve teknoloji alanlarında ticaret ve yatırım iş birliğini daha ileri taşımak istediklerini kaydeden Bayraktar, “Özellikle nükleer enerji, yapay zeka, yarı iletkenler, batarya teknolojileri, kritik mineraller, inovasyon ve yenilenebilir enerji gibi stratejik alanlarda ortak projelerin geliştirilmesini öncelikli görüyoruz” diye konuştu.

PROTOKOL İMZALANDI

Toplantının ardından düzenlenen törenle Türkiye-Güney Kore 9’uncu Dönem KEK Toplantısı protokolü de imza altına alındı.

KEPCO CEO’SU KIM DONG-CHEOL İLE TOPLANTI

Bakan Bayraktar, Seul’deki temasları çerçevesinde Kore Elektrik Enerjisi Kurumu KEPCO’nun CEO’su Kim Dong-cheol ile de görüştü.



#Alparslan Bayraktar
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Güney Kore
#iş birliği
