Bakan Bayraktar Güney Kore’de: Yeni enerji fırsatları masada

“Türkiye-Kore 9’uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere başkent Seul'deyiz. Toplantı marjında ilk olarak Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Sayın Kim Sungwhan ile bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye-Güney Kore enerji ilişkilerini daha da geliştirmeye yönelik mevcut iş birliklerini ve yeni fırsatları kapsamlı şekilde ele aldık”