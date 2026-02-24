Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Güneş ve rüzgar 40 bin MW’ı aştı

Güneş ve rüzgar 40 bin MW’ı aştı

04:0024/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Alparslan Bayraktar.
Alparslan Bayraktar.

Türkiye'nin güneş ve rüzgarda toplam kurulu gücü 40 bin megavatı aştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Rüzgar ve güneşte 120 bin megavat hedefimizin üçte birini gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, ocak sonu itibarıyla 123 bin 284 megavata yükselirken güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı 40 bin 689 megavat oldu.

ENERJİMİZİN %62,5’İ TEMİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,5'ine karşılık gelen 77 bin 114 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Ocak sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde güneşin payı 25 bin 827 megavat ile yüzde 20,9'a çıkarken rüzgarın payı da 14 bin 862 megavata yükseldi ve yüzde 12,1'lik payını korudu. Güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise ocakta yüzde 33 pay ile 40 bin 689 megavata yükselmiş oldu.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE DEVRİM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035'te 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini anımsatarak, "Ülkemizde son 23 yılda yenilenebilir enerji alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Güneş ve rüzgarda neredeyse sıfır olan kurulu gücümüzü bugün 40 bin megavatın üzerine çıkardık. Böylece, rüzgar ve güneşte 120 bin megavat hedefimizin üçte birini gerçekleştirmiş olduk" değerlendirmesinde bulundu.



#enerji
#ekonomi
#Alparslan Bayraktar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 24 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Adana, Antalya il il imsak vakitleri