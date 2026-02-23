Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Kura çekiminde son 12 il kaldı

Kura çekiminde son 12 il kaldı

04:0023/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Murat Kurum.
Murat Kurum.

500 bin sosyal konutun bu haftaki kura çekimi belli oldu. Bu hafta altı ilde yapılacak kura çekimiyle birlikte hak sahibi belirlenen konut sayısı 331 bin 833’e çıkacak. Takvimi netleşmeyen ve İstanbul, Ankara ile İzmir’inde aralarında bulunduğu il sayısı altıya düştü.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 8 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025’te başlayan kura süreci, 21 Şubat Cumartesi Bursa’da 17 bin 225 konutun daha hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam etti. Bugüne kadar 69 ilde toplam 312 bin 290 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

6 İLDE 19 BİN HAK SAHİBİ BELLİ OLACAK

23 Şubat-1 Mart haftası takvimine göre; 24 Şubat Salı Uşak’ta 2 bin 558, 25 Şubat Çarşamba Isparta’da 2 bin 889, 26 Şubat Perşembe Burdur’da 2 bin 206, 27 Şubat Cuma Edirne’de 2 bin 530, Denizli’de 6 bin 370, Osmaniye’de 2 bin 990 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 23 Şubat-1 Mart haftasında 6 ilde 19 bin 543 konutun daha hak sahipleri belirlenmiş olacak. Böylece 75 ilde 331 bin 833 konut için kura çekimi tamamlanmış olacak.

KURUM: İLK TEMELLERİ HIZLICA ATACAĞIZ

Sosyal medya hesabından 23 Şubat-1 Mart haftasının kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Milletimizi ‘Ev Sahibi’ yapacak 500 bin sosyal konut projemizin kura çekim aşamasında sona yaklaşıyoruz. Bugüne kadar 69 şehirde 312 bin 290 hak sahibimizi belirdik. Bu hafta 6 şehrimizde daha kura heyecanı yaşayacağız. Kura törenlerimiz biter bitmez de hızlıca temelleri atacağız. İnşallah ilk anahtarları 2027 Mart ayında teslim etmeyi hedefliyoruz. Sosyal konutlarımızla birlikte mahalle kültürünü yaşatacak içinde anaokulu, aile sağlık merkezi, spor salonları, taziye evleri, misafirhanelerin de olduğu 500 mahalle konağını da ülkemize kazandıracağız” mesajını verdi.




#TOKİ
#Konut
#Kura
#Murat Kurum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 23 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana il il sahur vakitleri