Türkiye'nin en hızlı satılan 10 otomobili belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satılıyor! İşte ikinci elin demirbaşları

Araç sahibi olmak isteyenlerin en büyük endişesi olan "satarken zarar eder miyim?" korkusu, bu modeller için geçerli değil. Türkiye ikinci el otomobil piyasasının "demirbaşları" olarak bilinen ve ilana girdiği an alıcı bulan otomobiller listelendi. Hem kullanım ömrü boyunca sanayi yüzü göstermeyen hem de satarken sahibinin yüzünü güldüren o modeller, yatırımcısının yeni gözdesi oldu. İşte galericilerin piyasanın altını dediği, satarken kâr ettiren o araçlar...

1 /10 10. Ford Focus

Özellikle ikinci el pazarında çok hızlı alıcı buluyor. Pazarlığı kısa süren, sahibini yormayan bir araç olarak biliniyor..



2 /10 9. Dacia Duster

Bozulacak karmaşık elektroniklerden uzak sade yapısı ve arazi yeteneği sayesinde kırsalda ve doğaseverler arasında yok satıyor. Satarken değer kaybetmeyen, aksine her geçen gün büyüyen SUV trendiyle primlenen bir model.



3 /10 8. Hyundai i20 Clio'nun en büyük ve en güçlü rakibi. Sınıfına göre sunduğu geniş iç hacim ve modern tasarımıyla öne çıkıyor. Özellikle otomatik vitesli versiyonları şehir içi kullanımda aranılan kan olduğu için, ikinci elde bekleme süresi en kısa olan araçların başında geliyor.



4 /10 7. Honda Civic

Çok sadık bir hayran kitlesine sahip olan Civic, özellikle Eco motorlarıyla ekonomi ve performansı bir arada sunar. "Honda aşığı" alıcılar her zaman tetikte olduğu için satarken sahibini asla üzmez.



5 /10 6. Volkswagen Passat D segmentinin tartışmasız lideri olan bu araç, konforu ve marka algısıyla bir arabadan çok yatırım aracı statüsünde. Temiz bir Passat, genellikle piyasa değerinin bile üstünde el değiştirir.



6 /10 5. Volkswagen Golf

Sınıfının kalite standartlarını belirleyen Golf, ikinci elde her zaman o "Premium" algısını korur. Yüksek kilometreli olsa bile, bakımları tamsa değerinden asla ödün vermez.

7 /10 4. Renault Megane Sedan ve geniş hacim seven Türk halkının favorisi. Geniş bagajı, şık tasarımı ve Renault'nun her ilçeye yayılan servis ağı onu ikinci elin en güçlü oyuncularından biri yapıyor. Özellikle "Icon" paketli ve cam tavanlı versiyonları, piyasanın üzerine en çok prim yapan araçlarındandır.



8 /10 3. Toyota Corolla Japon mühendisliğinin yollardaki temsilcisi. Corolla sahipleri sanayinin yolunu genellikle sadece periyodik bakım için bilir. Bu eşsiz "bozulmama" garantisi, ikinci elde ona devasa bir güven kredisi sağlar.

9 /10 2. Fiat Egea Parçası ucuz, ustası bol, yakıtı cimridir. Özellikle 2026'da hala zirveye oynayan Cross versiyonları peynir ekmek gibi gidiyor. İlana koyduğunuz an kendinizi noterde bulmanız işten bile değil.

