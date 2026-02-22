Yeni Şafak
Başkentin altında dev kasa: Dünyanın altını burada... Milyonlarca kişi farketmeden devasa servetin üzerinde yaşıyor

11:0522/02/2026, Pazar
Avrupa’nın en büyük tekil altın saklama merkezi konumundaki İngiltere Merkez Bankası, bugün 60’tan fazla ülkeye ait 5 bin tonu aşkın altını bünyesinde barındırıyor. Bu dev rezerv, bankayı küresel altın piyasasının en kritik limanlarından biri haline getiriyor.

Bazı ülkelerin altın varlıkları, farklı merkez bankalarının kasalarında gizli.

Türkiye de bu ülkelerden biriyken, birikimlerini şimdi kendi merkez bankası bünyesinde topladı.

Rusya da Avrupa'daki bankalarda rezervlerini bulunduran ülkelerden biri. Rusya, bu nedenle Ukrayna ile girdiği savaş sonrasında rezervlerine yönelik uygulanan yaptırımlarla zorluk yaşamıştı.


DÜNYANIN EN BÜYÜK REZERVLERİNİ SAKLIYOR


Dünyanın en büyük rezervlerini saklayan İngiltere Merkez Bankası’nın yer altındaki dev altın kasaları görüntülendi.


KASALARINDA 5 MİLYON TOPTAN FAZLA ALTIN VAR


Üzerinde hala Sovyet çekiç ve orağının damgalandığı altınlarının bulunduğu kasalarda, 60'tan fazla ülkenin 5 bin tondan fazla altını saklanıyor.

LONDRA'NIN ALTINDA DEV ALTIN REZERVİ


İngiltere basını, Londra'daki Bank of England'ın (İngiltere Merkez Bankası) yer altındaki altın kasalarına nadir verilen izinlerden biriyle girdi.

Avrupa'daki en büyük tekil altın depolama alanı olarak biliniyor. Bankanın 12 ayrı kasasında 5 bin tondan fazla altın saklanıyor. Yalnızca Federal Reserve Bank of New York'un gerisinde olan Londra'daki rezervler, ABD'deki Fort Knox'ta tutulan altından daha fazla.

60'TAN FAZLA ÜLKENİN ALTINI VAR


Kasadaki altınların büyük bölümü İngiltere'ye ait değil. 60'tan fazla merkez bankası ve uluslararası kurum, altınlarını güvenli saklama ve ticaret işlemleri için burada muhafaza ediyor.

Birleşik Krallık'ın kendi altın rezervi ise 1990'ların sonunda dönemin Maliye Bakanı Gordon Brown tarafından ülkenin altın rezervlerinin yarısından fazlasının satılması nedeniyle sadece 300 ton seviyesinde.



BİR KÜLÇE 13 KİLO


Kasaların içinde binlerce standart altın külçesi bulunuyor. Her bir külçe yaklaşık 12-13 kilogram ağırlığında. Altınların büyük kısmı fiziksel olarak yer değiştirmiyor; işlemler genellikle külçelerin seri numaraları üzerinden mülkiyet devri yoluyla yapılıyor.

HANGİ ÜLKELERİN ALTINLARI YER ALIYOR?


Bank of England, kasalarında altın bulunduran ülkelerden bilinen ve resmi raporlar ile merkez bankalarının kendi açıklamalarından doğrulanan İngiltere Merkez Bankası'nda rezervi bulunan bazı ülkeler şunlar:


-Almanya

-Hollanda

-Avusturya

-Belçika

-İsveç

-İsviçre

-Hindistan

-Portekiz









Afrika, Orta Doğu ve Asya'dan çok sayıda ülkenin de altınlarının bir kısmını Londra'da tuttuğu biliniyor.


Ons altında 5 bin 600 dolarlık rekorun ardından sert düşüşle kazançlarını silse de altında 6 bin 200 dolara kadar yükseliş beklentisi sürüyor.


