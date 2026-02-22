Milyonlarca emekliye Ramazan müjdesi: Bayram ikramiyesi için masadaki 3 sürpriz rakam belli oldu

ZAM İÇİN 3 FARKLI FORMÜL





Geçtiğimiz 2025 yılında 4 bin TL olarak uygulanan ikramiye tutarının 2026 yılında ne kadar olacağı merak konusuyken, masada üç farklı rakamın bulunduğu öğrenildi. Yeni dönem ikramiyeleri için kulislerde 5 bin TL, 5 bin 500 TL ve 6 bin TL ihtimalleri üzerinde duruluyor. Nihai rakamın netleşmesi için ekonomi yönetiminin yürüttüğü etki analizlerinin tamamlanması bekleniyor.



