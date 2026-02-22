Milyonlarca emekliye Ramazan müjdesi: Bayram ikramiyesi için masadaki 3 sürpriz rakam belli oldu

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatırılacak olan bayram ikramiyesi zammına çevrildi. Yılda iki kez verilen ve tutarı yasal düzenlemeler ile ekonomik göstergeler ışığında belirlenen emekli bayram ikramiyelerinde bu yıl artışa kesin gözüyle bakılıyor. Kulislerde konuşulan detaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Ramazan Bayramı yaklaşırken, milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bayram ikramiyelerine yapılacak o kritik zamma çevrildi. Ekonomi yönetiminin yürüttüğü çalışmaların ardından Meclis'e gelmesi beklenen yeni düzenlemeyle birlikte ikramiye tutarlarında uygulanacak zam oranı merakla beklenirken kulislerde konuşulan rakamlar da belli oldu.
ZAM İÇİN 3 FARKLI FORMÜL
Geçtiğimiz 2025 yılında 4 bin TL olarak uygulanan ikramiye tutarının 2026 yılında ne kadar olacağı merak konusuyken, masada üç farklı rakamın bulunduğu öğrenildi. Yeni dönem ikramiyeleri için kulislerde 5 bin TL, 5 bin 500 TL ve 6 bin TL ihtimalleri üzerinde duruluyor. Nihai rakamın netleşmesi için ekonomi yönetiminin yürüttüğü etki analizlerinin tamamlanması bekleniyor.
Bu bütçe çalışmalarının ardından yasal düzenlemenin Ramazan ayının ortalarında Meclis gündemine taşınarak yasalaşması planlanıyor.
ÖDEMELER BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARDA
Bayram ikramiyesi ödemelerinin geçmiş yıllardaki rutin uygulamalara paralel olarak bu yıl da bayramdan hemen önce hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması öngörülüyor. 2026 yılına ait kesin ödeme takvimi henüz açıklanmasa da, olası tarihler üzerinden kurum içi hesaplamalar sürüyor.
Söz konusu bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir ve aylık alan geniş bir kesim yararlanabiliyor.
Maluller, dul ve yetim aylığı alan kişiler ile iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri bağlanan vatandaşlar da kapsama dahil ediliyor. Ödemeler dul ve yetim aylığı alan kişilere maaş hisseleri oranında yapılırken, sürekli iş göremezlik geliri alanlara ise sahip oldukları iş göremezlik rapor oranları doğrultusunda yatırılacak.