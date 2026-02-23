MG hibritle satışları üçe katlayacak

Türkiye’ye yatırımla da gündeme gelen Çinli SAIC markasının son durumu hakkında da bilgi veren Uğur Sakarya, “SAIC Grubu hem Türkiye için hem Avrupa’da bir ülke için araştırmalarını, çalışmalarını sürdürüyor. Henüz netleşen bir şey yok. MG, Avrupa’da en çok satılan Çin markası. Geçen sene 300 bin adedin üzerinde satış yapıldı. Avrupa’da tüm bu diğer bildiğiniz Çin menşeili markaların içinde açık ara lider. MG’nin İngiliz geçmişi olduğu için Avrupa’da bilinirliği de güven algısı da çok yüksek. Dolayısıyla MG Avrupa’da bu kadar tutulan bir marka iken bir yatırım planı oluşacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.