MG hibritle satışları üçe katlayacak

İngiliz kökenli Çin markası MG kaybettiği kan kaybını hibrit ürün gamıyla yeniden kazanmayı hedefliyor. Çin’e uygulanan gümrük tarifeleriyle 17 bin adetlerden 2 binlere kadar düştüklerini söyleyen markanın Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, “6 bin adedin üzerinde yani geçen yılı neredeyse üçe katlayacak bir satış hedefimiz var” dedi.
Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG, yeni Hybrid+ teknolojisine sahip iki modelini birden Türkiye’de satışa sundu. Yeni ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+ MG yetkili satıcılarında yerini aldı. Modellerin fiyatı ise 2 milyon 385 bin liradan başlıyor.
YASAL DÜZENLEMELER MG’Yİ GERİYE DÜŞÜRDÜ
Son 2 yılda yaşanan yasal düzenlemelerin yanı sıra ÖTV ve gümrük vergilerindeki değişikliklerin otomotiv sektörünü çok etkilediğini belirten Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, “Bu durum MG markasında satışlarımızın düşmesine sebep oldu. MG’de biz geçen sene en çok küçülen markalardan olmuştuk. Bu sene en çok büyüyen marka olmak istiyoruz. 6 bin adedin üzerinde yani geçen yılı neredeyse üçe katlayacak bir satış hedefimiz var. Özellikle hibrit modeller bize bu iddialı hedefleri verdiriyor” açıklamasını yaptı.
SWİFT YERİNE VİTARA VE S-CROSS SATACAĞIZ
Suzuki’de 2024’te 5 bin 894 adet olan satışlarını 1 adet yükselişle 2025’e taşıdıklarını anlatan Sakarya, “Suzuki modellerimizden Vitara ve S-Cross Macaristan’da üretiliyor. Dolayısıyla gümrük vergilerine tabi değil. Sadece Swift modelimiz Japonya’da üretiliyor. Biz son 3 ay Swift getirmedik, elimizde bulunan araçları sattık. Eğer Swift ile ilgili vergi artışı olmasıydı biz yılı 6 bin 200 satışla kapatacaktık. Suzuki’de bu yıl 5 bin 900 adetten 5 bin 350’ye düşen bir satış tahminimiz var. Swift’teki 1000 adetlik açığın yarısını Vitara ve S-Cross’taki performansımızı artırıp karşılıyoruz” diye konuştu.
MAZDA’NIN MOTORLARI TÜRKİYE’YE UYGUN DEĞİL
Mazda markasının servis sorumluluğunu üstlendiklerini söyleyen Uğur Sakarya, “Mazda’nın Türkiye’de 2023 yılından beri satışı yok. Mazda’nın Türkiye’de satışının olmamasının sebebi motorlarının Türkiye pazarına uygun olmaması. 2 litre ve üzerinde motor hacminde araçlar üretiyor. Mazda’nın araçlarının tamamı ek vergi olan Japonya, Çin, ABD, Meksika ve Tayland’da üretiliyor. Umarım ileride Mazda markasının yeni ürünleriyle Türkiye pazarına girebileceği imkanlar oluşur” değerlendirmesinde bulundu.
SAIC AVRUPA’DA YATIRIM KOVALIYOR
- Türkiye’ye yatırımla da gündeme gelen Çinli SAIC markasının son durumu hakkında da bilgi veren Uğur Sakarya, “SAIC Grubu hem Türkiye için hem Avrupa’da bir ülke için araştırmalarını, çalışmalarını sürdürüyor. Henüz netleşen bir şey yok. MG, Avrupa’da en çok satılan Çin markası. Geçen sene 300 bin adedin üzerinde satış yapıldı. Avrupa’da tüm bu diğer bildiğiniz Çin menşeili markaların içinde açık ara lider. MG’nin İngiliz geçmişi olduğu için Avrupa’da bilinirliği de güven algısı da çok yüksek. Dolayısıyla MG Avrupa’da bu kadar tutulan bir marka iken bir yatırım planı oluşacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.