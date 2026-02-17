Yeni Şafak
Togg sahipleri dikkat: Merakla beklenen yeni özellik geldi

13:03 17/02/2026, Salı
Türkiye’nin yerli otomobili Togg için merakla beklenen güncelleme geldi. Trumore uygulamasının 2.1.16 sürümü yayınlandı. Yeni güncellemeyle birlikte akıllı saat desteği devreye alınırken, kullanıcılar artık uyumlu saatleri üzerinden araçlarına dair bazı bilgilere doğrudan erişebilecek. İşte detaylar.

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg modellerine gelen yeni Trumore güncellemesiyle birlikte artık araçların bazı fonksiyonlarına akıllı saat üzerinden erişim sağlanabiliyor. Peki, akıllı saat ile hangi Togg özelliklerini kontrol etmek mümkün?

Togg için beklenen Trumore güncellemesi yayınlandı

Trumore uygulamasının 2.1.16 sürümü hem App Store hem de Google Play’de kullanıma sunuldu. Güncellemenin en dikkat çeken yeniliği ise Smart Watch desteği oldu.


Araç sahipleri, otomobilleriyle ilgili bazı bilgilere doğrudan akıllı saatleri üzerinden erişebilecek.

Akıllı saatten araca erişim dönemi başladı

Yeni sürümle birlikte kullanıcılar, uyumlu akıllı saatlerini Trumore sistemine tanımlayabiliyor. Özellikle Apple Watch kullanıcıları için önemli bir adım olarak değerlendirilen bu destek sayesinde, saat üzerinden Trumore uygulamasına erişim mümkün hale geldi.

Arayüz sadeleşti performans artırıldı

Güncelleme yalnızca akıllı saat desteğiyle sınırlı kalmadı. Ana sayfa tasarımında sadeleştirmeye gidilirken, Akıllı Cihaz ve Gez bölümlerinde çeşitli geliştirmeler yapıldı. Bununla birlikte akıllı cihaz sipariş sürecindeki finansman akışlarında da iyileştirmeler gerçekleştirildi.

