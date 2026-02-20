Elektrikli araç şarj soket sayısı ocakta 39 bini aştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2026 Ocak ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 artışla 2 bin 990 megavata yükseldi.

Ocakta şarj istasyonlarının elektrik tüketimi 60 milyon 124 bin 282 kilovatsaat oldu. Bunun yüzde 60,6'sına denk gelen 36 milyon 415 bin 202 kilovatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından karşılanırken, 23 milyon 709 bin 80 kilovatsaatlik tüketim ise diğer istasyonlardan sağlandı.

Yeşil şarj istasyonları, kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası'na (YEK-G) sahip istasyonlar olarak tanımlanıyor. Bu istasyonlar, elektrikli araçların karbon ayak izini azaltmada ve temiz enerji kullanımını teşvik etmede kritik rol oynuyor.

İstanbul tüketimde ilk sırada

Rapora göre, tüketimde ilk sırayı 18 bin 952 megavatsaatle İstanbul aldı. Bunu 9 bin 737 megavatsaatle Ankara ve 3 bin 471 megavatsaatle İzmir izledi.

Söz konusu dönemde toplam soket sayısı yaklaşık yüzde 2,3 artarak 39 bin 694'e çıktı. Soket sayısı, Aralık 2025'te 38 bin 808 olarak kayıtlara geçmişti.

Ocakta AC şarj soket sayısı yüzde 2,4 artışla 22 bin 635'e, DC şarj soket sayısı da yüzde 2 artarak 17 bin 59'a yükseldi. Önceki ay AC şarj soket sayısı 22 bin 95, DC şarj soket sayısı ise 16 bin 713 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, Aralık 2025'te 373 bin 733 olan elektrikli araç sayısı ocakta yüzde 4,1 artışla 389 bin 134'e ulaştı.







