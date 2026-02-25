Yeni Şafak
Balıkesir’deki uçak kazasına tanık olan şoför: Bütün parçalar önüme düştü

10:5225/02/2026, Çarşamba
TIR şoförü Mehmet Ebinç, kaza sırasında yolda seyir halinde olduğunu söyledi.
Balıkesir’de F-16 tipi savaş uçağının kaza kırıma uğramasıyla Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın şehit olduğu kazayı TIR şoförü Mehmet Ebinç (45) anlattı. Ebinç, "Ben başta 2 tane tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim. Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bütün parçalar önüme düştü" dedi.

Gebze’den Balıkesir’de kaza yapan TIR'ı almaya gelen TIR şoförü Mehmet Ebinç, 9. Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının gece kaza kırıma uğramasıyla Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın şehit olduğu kazayı anlattı.

Başta kaza bölgesinde 2 tane tankerin çarpıştığını zannettiğini söyleyen Ebinç, sonradan uçak kazası olduğunu öğrendiğini belirtti.

Kaza sırasında yolda seyir halinde olduğunu ve bir anda önüne bütün parçaların serildiğini aktaran Ebinç, "Verilmiş sadakam varmış" dedi. Beraberinde bir kaç sürücünün daha olduğunu ve durduklarını belirten Ebinç, gece saatlerinden beri bölgede beklediğini ifade etti.

Sonradan uçak kazası olduğunu anladım

4 çocuk babası TIR şoförü Mehmet Ebinç, kazayı şu sözlerle anlattı:

"Ben başta 2 tane tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim. Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bütün parçalar önüme düştü. Verilmiş sadakam varmış. Allah’tan hiçbir şey olmadı. Benimle beraber kaza anında birkaç TIR şoförü arkadaş vardı, durduk, bekledik. Kazanın ardından, jandarma, AFAD, arama kurtarma ekipleri geldi. Çok üzüldük. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum."


#Balıkesir
#F-16
#Kaza
