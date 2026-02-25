Yeni Şafak
Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı: Pilot şehit oldu

02:0725/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Düşen uçağa ait enkazın parçaları otoyolda görüldü.
Bursa-İzmir otoyolu Balıkesir mevkiinde bir F-16 uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu pilot şehit oldu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 1 pilotun şehit olduğunu bildirdi.


Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı: Pilot şehit oldu
Ustaoğlu, X hesabında yaptığı açıklamada, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradığını belirtti.

Vali Ustaoğlu, "Bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.


Uçağın parçaları geniş bir alana yayıldı

Uçağın enkazına ait parçaların geniş bir alana yayıldığı belirtildi. Nur Haktan Aydoğdu, otoyolda seyir halindeki araç sürücülerine geldikleri istikamete geri dönmeleri gerektiğine yönelik talimat verildiğini aktardı.


