Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı: Pilot şehit oldu

Bursa-İzmir otoyolu Balıkesir mevkiinde bir F-16 uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu pilot şehit oldu.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 1 pilotun şehit olduğunu bildirdi.
Ustaoğlu, X hesabında yaptığı açıklamada, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradığını belirtti.
Vali Ustaoğlu, "Bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Uçağın parçaları geniş bir alana yayıldı
Uçağın enkazına ait parçaların geniş bir alana yayıldığı belirtildi. Nur Haktan Aydoğdu, otoyolda seyir halindeki araç sürücülerine geldikleri istikamete geri dönmeleri gerektiğine yönelik talimat verildiğini aktardı.