Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının enkazı kaldırılıyor

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"





Adalet Bakanı Akın Gürlek de sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.