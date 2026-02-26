Balıkesir'de F-16 uçağı düştü

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’nden önceki gece 00.50 sularında havalanan F-16 tipi savaş uçağı, kalkıştan 6 dakika sonra Karesi ilçesine bağlı Naifli köyü kırsalında kaza kırıma uğradı. Kazada uçak içerisinde bulunan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Şehit için Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesinin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehidin 10 yaşındaki kızı Nil, babası için gözyaşı döktü. Törende şehidin öz geçmişi okunmasının ardından dua edildi. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, defnedilmek üzerek İzmir'e gönderildi.

Şehit Binbaşının Çiğli ilçesindeki babaevine ateş düşerken, evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı. Taziye çadırı kurulan evinin bahçesinde Şehit Bolat’ın meslektaşları da aileyi yalnız bırakmadı. Bolat’ın askerlik mesleğine olan çocukluk tutkusu yürekleri dağladı. Şehidin çocukluğunu bildiğini ve askeri üniformayı giymenin onun en büyük hayali olduğunu belirten Mahalle Muhtarı İbrahim Özdemir, “Asker olmayı çok istiyordu, bu onun çocukluk hayaliydi. Küçükken askeriyenin oradaki çeşmeden su içtiğinde ’Askerlerin suyundan içtim’ diye çocuksu bir sevinç yaşardı.