Balıkesir'de F-16 uçağı düştü

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı’na ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Şehidin naaşı İzmir’in Karşıyaka ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’nden önceki gece 00.50 sularında havalanan F-16 tipi savaş uçağı, kalkıştan 6 dakika sonra Karesi ilçesine bağlı Naifli köyü kırsalında kaza kırıma uğradı. Kazada uçak içerisinde bulunan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Şehit için Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesinin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehidin 10 yaşındaki kızı Nil, babası için gözyaşı döktü. Törende şehidin öz geçmişi okunmasının ardından dua edildi. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, defnedilmek üzerek İzmir'e gönderildi.
KÜÇÜKKEN ASKER OLMAK İSTİYORDU
Şehit Binbaşının Çiğli ilçesindeki babaevine ateş düşerken, evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı. Taziye çadırı kurulan evinin bahçesinde Şehit Bolat’ın meslektaşları da aileyi yalnız bırakmadı. Bolat’ın askerlik mesleğine olan çocukluk tutkusu yürekleri dağladı. Şehidin çocukluğunu bildiğini ve askeri üniformayı giymenin onun en büyük hayali olduğunu belirten Mahalle Muhtarı İbrahim Özdemir, “Asker olmayı çok istiyordu, bu onun çocukluk hayaliydi. Küçükken askeriyenin oradaki çeşmeden su içtiğinde ’Askerlerin suyundan içtim’ diye çocuksu bir sevinç yaşardı.
O hayaline ulaştı, gökyüzünde vatanını korudu ve en yüksek mertebeye ulaştı. Şehitler ölmez, vatan sağ olsun” diye konuştu.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Şehidin naaşı Çiğli Ana Jet Üssü’ne getirildi. Çiğli’deki evinde helallik alınmasının ardından şehit pilotun cenazesi, Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’ne götürüldü. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kadifekale Şehitliği’nde toprağa verildi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
İstikbalimiz için buradayız
- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2020 yılında yayımladığı yeni yıl mesajında Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Görüntülerde Bolat'ın, "Göklerdeki istikbalimiz için buradayız" ifadelerini kullandığı görüldü.