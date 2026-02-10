Hayati kararlar almak zorunda kalıyoruz: Gözümüzün önünde hayatlarını kaybediyorlar

Gazze’de terör devleti İsrail’in süren soykırımla birlikte sağlık sistemi neredeyse tamamen işlevsiz hale gelirken, Yeryüzü Doktorları Derneği bünyesinde görev yapan hekimler sahada yaşanan insanlık dramını anlattı. Şifa Hastanesi’nde görev yapan acil tıp hekimi Mustafa Abdulaziz Hana, dernek ile Gazze halkına tıbbi ve insani yardımda aktif rol aldığını söyledi. Savaşın başlamasından bu yana özellikle Gazze’nin kuzeyinde sahada olduğunu belirten Hana, “Son derece sınırlı imkânlara rağmen yaralı ve hastalara acil müdahalede bulunmaya çalışıyoruz. Ailem benimle birlikte Gazze’de yaşıyor; onlardan uzak kalmak zor olsa da mesleki ve insani sorumluluk duygum görevime devam etmemi sağladı” dedi. Hana, “Savaş ayrıca siviller üzerinde derin psikolojik etkiler bırakıyor; özellikle çocuklarda travma, sürekli korku, alt ıslatma ve uyku bozuklukları sıkça görülüyor” diye konuştu. Hana, Gazze’de yaşananların büyük bir insani felaket olduğunu belirterek, “Günlük hayat gerçek anlamda bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü” dedi. Çocuklar, kadınlar ve yaşlıların en fazla etkilenen gruplar olduğunu söyleyen Hana, “Çevre kirliliği, yetersiz beslenme ve antibiyotik sıkıntısı nedeniyle nadir hastalıklar ve ağır enfeksiyonlar ortaya çıkıyor. İlaç, tıbbi malzeme ve anestezi cihazı eksikliği, bizi hayati kararlar almak zorunda bırakıyor” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Meslek hayatında unutamadığı anlara da değinen Hana, en ağır sahnelerin çocuklarla ilgili olduğunu kaydederek “Bombardıman sonucu ağır yaralı olarak getirilen bir çocuk sürekli annesini soruyordu. Annesinin şehit olduğunu biliyorduk. Güçlü olmaya çalışıyoruz; ancak bu yaşananlar hafızada derin izler bırakıyor ve hastane duvarlarının dışında da bizimle birlikte yaşamaya devam ediyor” değerlendirmesini yaptı. Türkiye’ye teşekkür eden Hana, “Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetimiyle, halkıyla ve kurumlarıyla Gazze’ye gösterdiği insani dayanışma bizim için çok kıymetli. Sağlık sektörüne verilen desteğin sürdürülmesi ve ilaç ile tıbbi malzemelerin düzenli şekilde ulaştırılması hayati önemde Gazze yalnızca acil yardımlara değil; sivillerin yaşam hakkını güvence altına alan, sürekli ve kararlı bir insani duruşa ihtiyaç duymakta” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ YAVAŞ ÖLÜYORLAR

Gazze’de görev yapan 29 yaşındaki pratisyen hekim Bahaa Avad el-Cercevi evli olduğunu ve eşinin hamile olduğunu ifade etti. Çadırlarda yaşayan sivillerin çok ağır koşullarla karşı karşıya kaldığını belirten Al-Jarcawi, “Kemik ağrıları, genel yorgunluk, nezle ve gastroenterit gibi salgın hastalıklar çok yaygın. İlaç temininde ciddi sıkıntılar var. Hastaneler bina hasarları, kaynak yetersizliği ve uzun çalışma saatleri nedeniyle büyük baskı altında” dedi. Şifa Hastanesi’nin üçüncü abluka sürecinde yaşadıklarını anlatan Al-Jarcawi, yaşadığı en ağır anları şu sözlerle aktardı: “İnsülin temin edemediğimiz için diyabet krizi geçiren ve hayatını kaybeden hastalar oldu. Oksijen tüpü bulunmadığı için gözlerimizin önünde yavaş yavaş hayatını kaybeden hastalar vardı. Bunları anlatmak bile çok zor” şeklinde konuştu. Türkiye ile Gazze arasındaki bağlara da değinen El-Cercevi, “Türkiye ile Gazze arasında tarihsel ve kültürel bağlar var. Türkiye yardımlar konusunda elinden gelen tüm imkânları seferber ediyor” diye konuştu. Öte yandan İsrail, yaklaşık 2 yıl işgal altında tuttuktan sonra sınırlı geçişlere açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan bir haftada yalnızca 65 hastanın Mısır tarafına geçmesine izin verdi. İsrail'in şiddetli saldırılarıyla insani felakete sebep olduğu, Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'ı uzun süre kapalı tuttuğu Gazze Şeridi'nde 4 bini çocuk 22 bin hasta bölge dışında tedavi olmayı bekliyor.







