Filistinli üç genç İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve savaş sürecini maketlerle canlandırdı

Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentinde yaşayan genç sanatçılar Muhammed Neccar, Yezen Şahin ve Vaad el-Hums, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının son iki yılda yol açtığı yıkımı ve savaşın farklı aşamalarını hazırladıkları maketlerle canlandırdı. Filistinli gençler, yıkılan evleri, geçici barınma kamplarını, Reşid Caddesi’nde yerinden edilen sivillerin göçünü ve onları taşıyan araçları maketlerle tasvir etti. Çalışmalarda ayrıca deniz kıyısındaki yerinden edilenlerin kampları, ambulans, sivil savunma ve Kızılhaç araçları, sahra hastaneleri, Gazze’nin bombalanmasında kullanılan İsrail savaş uçakları ile kıtlık döneminde havadan yardım atan uçaklara da yer verildi. Bunun yanı sıra “Direniş Filosu”na ait tekneler ve bunları engelleyen savaş botları ile Gazze ile dayanışma gösteren, aralarında hayatını kaybeden gazeteci ve aktivistlerin de bulunduğu kişilerin görselleri de maket çalışmalarıyla yansıtıldı.

1 /28

2 /28

3 /28

4 /28

5 /28

6 /28

7 /28

8 /28

9 /28

10 /28

11 /28

12 /28

13 /28

14 /28

15 /28

16 /28

17 /28

18 /28

19 /28

20 /28

21 /28

22 /28

23 /28

24 /28

25 /28

26 /28

27 /28