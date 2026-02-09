Gazze için daha fazla mücadele: Kültür ve spordaki kuşatma kırılmalı

Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıların yer aldığı “Cephe Toplantıları” adı verilen oturumlarda boykot, destek, protesto ve farkındalık oluşturma eylemleri ve ötesinde neler yapılabileceği konuşuldu. Toplantıda Sumud Filosu aktivistleri söz aldı.

MÜCADELE İÇİN KARİYERİMİ YAKTIM

Toplantıya katılanlar ateşkese rağmen İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dikkat çekerek, “Ateşkes yanılsamasına” karşı daha fazla mücadele çağrısı yaptı. Filistin davasına verdiği destek nedeniyle “Ayşe” filminin Türkiye’de vizyona girişi United International Pictures (UIP) tarafından engellenen senarist ve yönetmen Necmi Sancak etkinlikte söz aldı. Sancak, “Ünlüleri görüyoruz ses çıkaramıyorlar, ‘Neden?’ diye soruyorsanız, söyleyecekleri tek bir cümle ile kariyerleri yerle bir olur. Siyonistler sistemin içinde yer tutmuş, herkesi sözleşmelerle bağlamış. Ben bu mücadele için kariyerimi yaktım” dedi.

ARTIK GÖRMEZDEN GELİNEMEZ

Filistin aktivisti Ali Sinanoğlu ise, spor, kültür sanat ve medya alanında yürütülen kuşatma artık görmezden gelinmeyecek noktada olduğunu belirterek, “Bu yüzden mücadele ediyoruz” dedi. Akademisyen Gülçin Sağır ise, “Bu cephe, sağ ideoloji ve sol ideolojiye de hitap eden bir mecra. Cephe, bizim için etik bir zorunluluk. Bu birliktelik, Filistin davası ve Siyonizm’le mücadele bir eşik noktası” diye konuştu.







