Sumud Filosu yelken açıyor

Sumud Filosu yelken açıyor

04:006/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
Sumud Filosu bir kez daha yola çıkıyor.
Sumud Filosu bir kez daha yola çıkıyor.

Küresel Sumud Filosu, Gazze için bir kez daha yola çıkıyor. Filo, sağlık çalışanları ve savaş suçları araştırmacılarının da aralarında bulunduğu binlerce kişinin katılımıyla 29 Mart’ta Barcelona’dan demir alacak.

İşgalci İsrail ordusunun yıllardır Gazze’ye yönelik uyguladığı kuşatmayı, insani yollarla kırmak için faaliyet gösteren Küresel Sumud Filosu, 29 Mart’ta bir kez daha Gazze’ye ulaşmak için Akdeniz’e açılacak. Küresel Sumud Organizasyonu tarafından yapılan açıklamada, yeni filonun İspanya’nın Barcelona kenti limanından hareket edeceği bildirildi. Açıklamada, Planlanan kalkış noktaları arasında İspanya, İtalya ve Tunus’un da yer aldığı ve kampanya ilerledikçe daha fazla geminin katılmasının beklendiği aktarıldı. Filoya, aralarında sağlık çalışanları, savaş suçları araştırmacıları ve çeşitli ülkelerden sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğu binlerce kişinin katılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen ve Gazze'deki ablukayı kırıp denizden yardım ulaştırmayı hedefleyen sefer, İsrail'in çeşitli müdahaleleriyle karşılaşmıştı. İsrail savaş gemileri yolculuk sırasında filoyu kuşatmış ve teknelere müdahale etmişti. İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti.



#Filistin
#Gazze
#Sumud Filosu
