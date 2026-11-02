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Sağlık hizmetlerinde yeni dönem: Hastaneden eve uzanan 3. modelde aile hekimleri de projeye dahil olacak

Sağlık hizmetlerinde yeni dönem: Hastaneden eve uzanan 3. modelde aile hekimleri de projeye dahil olacak

15:13, 02/11/2026, Pazartesi
IHA
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Sağlık hizmetlerinde yeni dönem: Hastaneden eve uzanan 3. modelde aile hekimleri de projeye dahil olacak
Sağlık hizmetlerinde yeni dönem! Hastaneden eve uzanan 3. model geliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, evde sağlık ve uzaktan sağlık hizmetlerinin entegre edileceği yeni modeli duyurdu. Aile hekimlerinin de dahil edileceği projeyle vatandaşların hastaneden taburcu olduktan sonra evlerinde tedavilerine devam etmeleri ve sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmaları sağlanacak.

Akçakoca’da yapımı tamamlanan 50 yataklı Akçakoca Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı. Toplam 21 bin 881 metrekare kapalı alana sahip hastanenin içerisinde 28 poliklinik, 15 yoğun bakım yatağı, 3 ameliyathane ve diş polikliniği de bulunuyor.

"Yeni cihazlarla sağlık hizmetlerini güçlendiriyoruz"

Hastanenin açılış töreninde açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sağlık alanında yapılan yatırımlara değinerek, "Son çeyrek asırda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1,5 milyonluk sağlık ordumuz ile güçlü kapasiteye ulaştık. Düzce’mizin de sağlık altyapısını güçlendirdik. 2002’den bu yana 10 yeni hastaneyi şehrimize kazandırdık. Düzce merkez ve Cumayeri ilçemizde aile sağlığı merkezimizin inşaatları sürüyor.

Ayrıca Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nin kapasitesini artıracak olan 400 yataklı ek binamızın proje çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Şimdiden Düzce’ye hayırlı olsun. Yeni cihazlarla sağlık hizmetlerini güçlendiriyoruz. Geçtiğimiz gün pet cihazını kazandırdık, yeni cihazlar kazandıracağız. Kanser hastalarımızın tanı ve tedavi süreçlerine kendi şehirlerinde ulaşmalarını sağlayacağız" dedi.

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"Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine sadece hastanede değil evlerinde de ulaşmalarını sağlayacağız"

Evde sağlık ile ilgili yeni bir projenin hayata geçirileceğini aktaran Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Evde sağlık, uzaktan sağlık hizmetlerini birbirine entegre ederek yeni bir model oluşturuyoruz. Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi projemizi başlattık. Evde sağlık hizmeti alacak olan vatandaşlarımızın hizmete kolay ulaşmasını sağlayacağız. Hastanede tedavi gören hastalarımızın taburcu olduktan sonra evlerinde de tedaviye devam edecek şekilde koordinasyon sağlayacağız. Aile hekimlerimizi de projeye dahil edeceğiz. Dijital hizmetleri de bu duruma göre entegre ediyoruz. Sağlık hizmetlerini hastaneden eve kadar 3. modeli hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine sadece hastanede değil evlerinde de ulaşmalarını sağlayacağız."

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanındaki bilimsel çalışmalara da değinen Memişoğlu, sağlık alanında bilimi ve üretimi destekleyen yatırımları güçlendirdiklerini söyledi.

Akçakoca Devlet Hastanesi’nin 50 yatak kapasitesi, diş polikliniği ve diğer birimleriyle ilçe halkına hizmet vereceğini belirten Memişoğlu, vatandaşların kendi ilçelerinde sağlık hizmeti alabileceğini dile getirdi.

Konuşmanın ardından hastanenin açılışı dua edilerek gerçekleştirildi.

Törene Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, protokol üyeleri, daire amirleri, sağlık çalışanları ve davetliler de katıldı.

Başlıklar :kemal memişoğlusağlık bakanıakçakocadüzce
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