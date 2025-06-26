Validen keneyle mücadelede 'iki dakikalık' tedbir uyarısı

Çok basit tedbirler alınmadığı için böyle bir durumla karşılaşıldığını belirten Taşolar, "Tarım ve hayvancılık yaparak geçiminizi sağlayan insanlar olarak keneler ve sinekler konusunda hassas olmanızı, dikkat etmenizi rica ediyoruz. Tarlalarımızdan veya ahırlarımızdan çıktığımız zaman çok kısa, bir iki dakikalık vücut kontrolü, ahırlara girerken, tarlalarda gezerken çoraplarımızı, paçalarımızı açık olmayacak şekilde kapatmamız gibi basit tedbirler, bizleri hayata bağlamada çok anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı.