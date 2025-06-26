Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çankırı
Validen keneyle mücadelede 'iki dakikalık' tedbir uyarısı

Validen keneyle mücadelede 'iki dakikalık' tedbir uyarısı

21:0826/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Vali Taşolar, kenelere karşı gerekli önlemlerin alınmasının önem taşıdığını vurguladı.
Vali Taşolar, kenelere karşı gerekli önlemlerin alınmasının önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'de son dönemde artan kene problemine ilişkin Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar uyarılarda bulundu. Çok basit tedbirler alınmadığı için böyle bir durumla karşılaşıldığını belirten Taşolar, çok kısa, bir iki dakikalık vücut kontrolü ile bunun önüne geçilebileceğini ifade etti.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kene konusunda tedbir alınması yönünde uyarıda bulundu.

Taşolar, Kızılırmak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, son dönemde kene problemiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Çok basit tedbirler alınmadığı için böyle bir durumla karşılaşıldığını belirten Taşolar, "Tarım ve hayvancılık yaparak geçiminizi sağlayan insanlar olarak keneler ve sinekler konusunda hassas olmanızı, dikkat etmenizi rica ediyoruz. Tarlalarımızdan veya ahırlarımızdan çıktığımız zaman çok kısa, bir iki dakikalık vücut kontrolü, ahırlara girerken, tarlalarda gezerken çoraplarımızı, paçalarımızı açık olmayacak şekilde kapatmamız gibi basit tedbirler, bizleri hayata bağlamada çok anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Keneyle mücadelenin herkese duyurulması gerektiğinin altını çizen Taşolar, alınması gereken tedbirlerin herkese anlatılmasının ve gerekli önlemlerin alınmasının önem taşıdığını kaydetti.



#Çankırı
#Kene
#Çankırı Valisi
#Mustafa Fırat Taşolar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kim Milyoner Olmak İster sorusu 26 Haziran: Hangi miladi yılı belirten sayı, bir tam sayının karesi ve bir 'kare yıl' olan 2025'ten bir önceki 'kare yıl'dır?