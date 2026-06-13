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Beyşehir’de KKKA şüphesiyle bir kişi hayatını kaybetti

Beyşehir’de KKKA şüphesiyle bir kişi hayatını kaybetti

23:0713/06/2026, Cumartesi
IHA
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KKKA şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan D.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
KKKA şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan D.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, İzmir’de yaşayan D.D. (65), yaz dönemini geçirmek üzere eşiyle birlikte memleketi olan Beyşehir’e bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde geldi. Bir süre sonra rahatsızlanan D.D., önce Derebucak Devlet Hastanesi’ne ardından Beyşehir Devlet Hastanesi’ne başvurdu, ancak iddiaya göre başına gelen kene tutunma öyküsünü burada sağlık çalışanlarına anlatmadı.

Durumunun ciddiyeti nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen D.D.’nin, doktorlara evlerinin bahçesinde vücuduna kene tutunduğunu, eşinin ise keneyi çıkardığını anlattığı öğrenildi. Bu bilgi üzerine KKKA şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan D.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ailesi tarafından teslim alınan D.D.’nin cenazesi, doğup büyüdüğü Kayabaşı Mahallesi’nde defnedildi.



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