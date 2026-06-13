Beyşehir’de KKKA şüphesiyle bir kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, İzmir’de yaşayan D.D. (65), yaz dönemini geçirmek üzere eşiyle birlikte memleketi olan Beyşehir’e bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde geldi. Bir süre sonra rahatsızlanan D.D., önce Derebucak Devlet Hastanesi’ne ardından Beyşehir Devlet Hastanesi’ne başvurdu, ancak iddiaya göre başına gelen kene tutunma öyküsünü burada sağlık çalışanlarına anlatmadı.