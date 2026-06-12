Kene vakalarında artış yok

Uzmanlar, özellikle Sivas başta olmak üzere Tokat, Çorum, Amasya, Yozgat, Erzincan, Gümüşhane ve Giresun çevresindeki vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aydın Tunçkale, kamuoyundaki algının aksine Türkiye genelinde kene vakalarında olağanüstü bir artış olmadığını, son 3-4 yıldır aksine azalma eğilimi görüldüğünü kaydetti. Tunçkale, kene ısırığının her zaman KKKA anlamına gelmediğini, hastalığın yalnızca virüs taşıyan belirli kene türleriyle bulaştığını ifade etti. Yaz aylarında artan doğa aktiviteleri nedeniyle vatandaşların özellikle otluk ve çalılık alanlarda dikkatli olması gerektiğini aktaran Tunçkale, kene tutunması durumunda gövdesi parçalanmadan çıkarılması ve mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.