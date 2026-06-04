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Yozgat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören çocuk hayatını kaybetti

Yozgat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören çocuk hayatını kaybetti

14:514/06/2026, Perşembe
AA
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Yozgat
Yozgat

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Ankara'da tedavi gören 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Mehmet Akkaya'ya 4 gün önce kene tutundu. Akkaya, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Akkaya'nın cenazesi, Akdağmadeni İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.




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