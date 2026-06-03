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Sivas'ta kene kabusu: Ailesini ziyarete giden 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Sivas'ta kene kabusu: Ailesini ziyarete giden 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

10:033/06/2026, Çarşamba
DHA
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İstanbul'dan tatil için bir süre önce memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine gelen 2 çocuk annesi Havva Dursun (31), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul’da yaşayan Havva Dursun, yaz tatili ve memleket ziyareti için kısa süre önce Sivas'ın Akıncılar ilçe merkezine geldi.

Burada bir süre sonra rahatsızlanan Dursun önce Akıncılar Devlet Hastanesi'ne, ardından 31 Mayıs'ta Suşehri Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Havva Dursun, durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Enfeksiyon hastalıkları servisinde KKKA tanısıyla tedavi altına alınan 2 çocuk annesi kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Havva Dursun’un cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilmek üzere Akıncılar ilçe merkezine götürüldü.

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