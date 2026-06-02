Yozgat’ta KKKA alarmı: 2 kişi tedavi altında

Yozgat’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle iki kişinin tedavi altına alındığı bildirildi. Kene yapışması sonucu bulaşan hastalığa karşı uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, özellikle yaz aylarında riskin arttığına dikkat çekiliyor.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 2 kişi, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi ediliyor.
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gazetecilere açıklamada bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Eren Gök, hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 hasta olduğunu söyledi.
Gök, hastaneye KKKA hastalığı tanısıyla gelen 3 hastadan 2'sinin tedavisinin sürdüğünü, birinin ise taburcu edildiğini belirtti.
Hastanede KKKA hastalığı tanısıyla tedavi gören Cengiz Berk de yaşadığı sürecin oldukça zor geçtiğini ifade ederek, kenenin asla hafife alınmaması gerektiğine dikkati çekti.