Kırşehir’de saatte metrekareye 56,4 kilogram yağış düştü

Vali Demiryürek yaptığı açıklamada, etkisini artıran yağışların özellikle il merkezinde yoğunlaştığını belirterek bazı bölgelerde su baskınlarının meydana geldiğini söyledi. Kent genelinde yaşanan olumsuzluklara ilişkin bilgi veren Vali Demiryürek, "Şu ana kadar il merkezinde toplam 260 sel ve su baskını ihbarı alınmış olup, ekiplerimiz tarafından büyük bölümüne müdahale edilmiştir. Yaşanan olumsuzluklar sırasında mahsur kalan 22 vatandaşımız ekiplerimizin çalışmaları sonucunda bulundukları yerlerden güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" dedi.



