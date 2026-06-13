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Kırşehir’de saatte metrekareye 56,4 kilogram yağış düştü

Kırşehir’de saatte metrekareye 56,4 kilogram yağış düştü

23:4813/06/2026, Cumartesi
IHA
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Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, son 24 saat içerisinde il genelinde metrekareye 56,4 kilogram yağış düştüğünü, il merkezinde ise 260 sel ve su baskını ihbarı alındığını bildirdi.

Vali Demiryürek yaptığı açıklamada, etkisini artıran yağışların özellikle il merkezinde yoğunlaştığını belirterek bazı bölgelerde su baskınlarının meydana geldiğini söyledi. Kent genelinde yaşanan olumsuzluklara ilişkin bilgi veren Vali Demiryürek, "Şu ana kadar il merkezinde toplam 260 sel ve su baskını ihbarı alınmış olup, ekiplerimiz tarafından büyük bölümüne müdahale edilmiştir. Yaşanan olumsuzluklar sırasında mahsur kalan 22 vatandaşımız ekiplerimizin çalışmaları sonucunda bulundukları yerlerden güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" dedi.


Çalışmaların tüm kurumların koordinasyonuyla sürdürüldüğünü ifade eden Vali Demiryürek, Valilik koordinasyonunda AFAD, İl Özel İdaresi, Kırşehir Belediyesi, Boztepe Belediyesi, Kaman Belediyesi, Mucur Belediyesi ile emniyet ve jandarma ekiplerinin sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde aralıksız görev yaptığını kaydetti.


Öte yandan, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü tarafından Kırşehir’e sevk edilen ekip ve iş makinelerinin de sahada görev yaptığı, dere yatakları ile taşkın riski bulunan alanlarda gerekli müdahalelerin gerçekleştirildiği bildirildi.


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