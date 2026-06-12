Kırşehir'de kültürel miras projesi: Bebeklerine bu iki ismi verene dört çeyrek altın

Mustafa Düger Vakfı Başkanı Mustafa Düger, “Adımı Sen Koy sadece bir vakıf kampanyası değil, bu toprakların mayasını, ruhunu ve geleceğini korumaya çalışmaktır. Kırşehir, ticaretin dürüstlükle ve ahlakla harmanlandığı Ahiliğin merkezidir. Aynı zamanda Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın memleketidir. Ancak modern çağın etkisiyle bizi biz yapan değerlerin yeni nesillerin hafızasında giderek daha az yer bulduğunu görüyoruz. Bu nedenle böyle bir çalışma başlattık.

Bugünden itibaren Kırşehir'de dünyaya gelen ve ailesi tarafından isminin yanına 'Ahi' veya 'Neşet' adı eklenen her bir evladımıza 4 adet çeyrek altın hediye edeceğiz.