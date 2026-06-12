Kırşehir'de kültürel miras projesi: Bebeklerine bu iki ismi verene dört çeyrek altın

Mustafa Düger Vakfı Başkanı Mustafa Düger, "Adımı Sen Koy" projesinin sadece bir kampanya değil, aynı zamanda Kırşehir'in ve Anadolu'nun mayasını, ruhunu ve geleceğini korumaya çalışmak olduğunu söyledi.
Kırşehir'de şehrin kültürel mirasını yaşatmak amacıyla 'Adımı Sen Koy' projesi hayata geçirildi. Söz konusu proje kapsamında yeni doğan bebeklere 'Ahi' veya 'Neşet' ismini veren ailelere dört çeyrek altın hediye edilecek.
Kırşehir'de Mustafa Düger Vakfı tarafından hayata geçirilen 'Adımı Sen Koy' projesi kapsamında, yeni doğan bebeklere 'Ahi' veya 'Neşet' ismini veren ailelere 4 çeyrek altın hediye edilecek.
Kırşehir'in kültürel mirasını yaşatmak amacıyla başlatılan proje ile Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran ile Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın isimlerinin yeni nesillere aktarılması hedefleniyor. Proje kapsamında Kırşehir'de dünyaya gelen ve ailesi tarafından adına ‘Ahi’ veya ‘Neşet’ ismi eklenen çocukların ailelerine vakıf tarafından 4 çeyrek altın verilecek.
"Sadece bir kampanya değil bu toprakların mayasını korumaktır"
Mustafa Düger Vakfı Başkanı Mustafa Düger, “Adımı Sen Koy sadece bir vakıf kampanyası değil, bu toprakların mayasını, ruhunu ve geleceğini korumaya çalışmaktır. Kırşehir, ticaretin dürüstlükle ve ahlakla harmanlandığı Ahiliğin merkezidir. Aynı zamanda Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın memleketidir. Ancak modern çağın etkisiyle bizi biz yapan değerlerin yeni nesillerin hafızasında giderek daha az yer bulduğunu görüyoruz. Bu nedenle böyle bir çalışma başlattık.
Bugünden itibaren Kırşehir'de dünyaya gelen ve ailesi tarafından isminin yanına 'Ahi' veya 'Neşet' adı eklenen her bir evladımıza 4 adet çeyrek altın hediye edeceğiz.
Ahiliğin temelini oluşturan; alnın açık olsun, kalbin açık olsun, kapın açık olsun ve sofran açık olsun anlayışını simgelemesi için 4 çeyrek altın hediye ediyoruz. Bu yavrularımızın hayat kapılarının ve rızık kapılarının açık olmasını diliyoruz. Bir çocuğa 'Ahi' ismini vermek dürüstlüğü, paylaşmayı ve ahlaklı yaşamı temsil eder. 'Neşet' ismi ise gönül insanı olmayı, sevgiyi ve nezaketi yaşatmayı ifade eder. İstiyoruz ki Kırşehir'in sokaklarında bu isimler yaşasın, kültürümüz sadece kitaplarda ve müzelerde kalmasın" ifadelerini kullandı.
Mustafa Düger Vakfı'nın başlattığı 'Adımı Sen Koy' projesinin önümüzdeki dönemde Kırşehir'de yeni doğan çocuklar arasında bu isimlerin yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.
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