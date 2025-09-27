Osmanlı'dan günümüze ulaştı: Ahilik kurallarını anlatıyor! Tam 4,5 metrelik fütüvvetname tarihe ışık tutacak

Osmanlı'dan günümüze ulaşan ve tarihi bir belge niteliği taşıyan fütüvvetname, ahiliğin nasıl olması ve ahilikte nelere dikkat edilmesi gerektiği, uygulanan yöntemlerin şekilleri, ceza sistemleri ve ahilik kolları gibi önemli bilgileri içeriyor.





Güzel bir hatla yazılan ve bugüne kadar özenle saklanan belge, geçmişin kültürel değerlerini ortaya çıkaracak, bilim adamlarına araştırmacı bir kaynak olacak ve tarihe ışık tutacak.