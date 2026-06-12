İslam Memiş'ten kritik 48 saat uyarısı: Uzman isim "Kesinlikle uzak durun" diyerek yatırımcıyı uyardı

Jeopolitik belirsizlikler tedirginliğe neden oluyor

Piyasalardaki dalgalanmanın ardındaki en büyük etkenlerden birinin jeopolitik tansiyon olduğunu belirten finans analisti, özellikle Orta Doğu'daki hareketliliğin ve diplomatik cephedeki kafa karışıklığının altını çizdi. İsrail ve İran hattındaki gerilimin yanı sıra, liderlerden gelen çelişkili beyanatların derin bir belirsizlik yarattığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:





"Yine yakından takip edeceğimiz gelişme olacak. Bu hafta yine pazar gecesi İsrail'in İran'a saldırması ve jeopolitik gerilimle haftaya başladık. Belirsizlikle de haftayı tamamlıyoruz piyasalarda. Yine Trump'ın 'anlaştık' açıklaması var ama İran'dan bir yalanlama geldi. Anlaştılar mı, anlaşmadılar mı? Bir töreni olacak mı, olmayacak mı? Piyasalarda da sert dalgalanma var."