İslam Memiş'ten kritik 48 saat uyarısı: Uzman isim "Kesinlikle uzak durun" diyerek yatırımcıyı uyardı

Altın fiyatlarında yaşanan tarihi dalgalanmalar yatırımcının nefesini keserken, piyasaların gözü kulağı yaklaşan o kritik "48 saat" uyarısına çevrildi. Barış söylentileri, peş peşe gelen çelişkili açıklamalar ve küresel piyasaları derinden sarsan belirsizlik rüzgarı hız kesmeden esmeye devam ediyor. Peki, bu fırtına öncesi sessizlikte yatırımcı hangi adımı atmalı? Altın çakılmaya devam mı edecek, yoksa sürpriz bir rekor mu gelecek? Finans analisti İslam Memiş, piyasaların kaderini belirleyecek o tehlikeli dönemece dikkat çekerek yatırımcıyı hayati bir tuzağa karşı uyardı. İşte detaylar.
Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından piyasalar yön arayışını sürdürüyor. Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda geride bırakılan yoğun ve dalgalı haftanın ardından önümüzdeki günlerin kritik önem taşıdığını vurguladı. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına odaklanılacak bu süreçte, jeopolitik gelişmelerin ve haber akışlarının yakından takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.
FED'in faiz kararı piyasaların yönünü belirleyecek
Merkez bankalarının adımlarının piyasalara olan etkisi üzerine genel bir değerlendirmede bulunan İslam Memiş, yurt içindeki beklentilerin karşılandığını ancak asıl sınavın yurt dışında verileceğini dile getirdi. Önümüzdeki hafta küresel ölçekte FED kararının belirleyici olacağını ifade eden Memiş, mevcut durumu şu sözlerle özetledi:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların beklentisine uygun olarak faiz değişikliğine gitmedi. Yine Eylül ayına kadar faiz indirim olasılığı var. Yani burada faizlerde değişikliğe gidebilir. Ancak bugünkü koşullarda yine Bekle gör politikasını uygulayan bir Merkez Bankası var. Önümüzdeki hafta kritik olacak. Yine Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var."
Jeopolitik belirsizlikler tedirginliğe neden oluyor
Piyasalardaki dalgalanmanın ardındaki en büyük etkenlerden birinin jeopolitik tansiyon olduğunu belirten finans analisti, özellikle Orta Doğu'daki hareketliliğin ve diplomatik cephedeki kafa karışıklığının altını çizdi. İsrail ve İran hattındaki gerilimin yanı sıra, liderlerden gelen çelişkili beyanatların derin bir belirsizlik yarattığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Yine yakından takip edeceğimiz gelişme olacak. Bu hafta yine pazar gecesi İsrail'in İran'a saldırması ve jeopolitik gerilimle haftaya başladık. Belirsizlikle de haftayı tamamlıyoruz piyasalarda. Yine Trump'ın 'anlaştık' açıklaması var ama İran'dan bir yalanlama geldi. Anlaştılar mı, anlaşmadılar mı? Bir töreni olacak mı, olmayacak mı? Piyasalarda da sert dalgalanma var."
Altın ve petrolde dramatik hareketlilik
Değerli metaller ve enerji piyasasındaki fiyatlamaların uluslararası haber akışından saniyeler içinde etkilendiğini aktaran Memiş, ons altın ve brent petroldeki dramatik değişimleri ele aldı. Gün içindeki keskin fiyat hareketlerinin piyasanın yön bulma zorluğunu kanıtladığını vurgulayarak süreci piyasa katılımcıları için detaylandırdı:
"Bu hafta değerli metaller tarafında sert düşüşler gördük. Yine 4020 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altın vardı. Ama dün 'anlaştık' haberinden sonra 4240 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gün içinde 220 dolarlık dalgalanmayı görüyoruz ve şu anda 4180 dolar seviyesinde. Petrol tarafında da sert düşüşler gördük. Özellikle brand petrol fiyatı 90 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde geriledi. Ancak burada belirsizlik devam ettiği için hafta sonu tekrar Amerika'nın müdahalesi olabilir. Piyasaları yine belirsizliğin içine bırakarak hafta sonuna giriyoruz."
Yatırımcılara işlem uyarısı: "Varlığınızı koruyun"
Hafta sonu yaşanabilecek muhtemel gelişmelerin önümüzdeki haftanın piyasa oynaklığını doğrudan belirleyeceğini belirten Memiş, yatırımcıların bu sisli havada stratejilerini korumaları ve riskli hamlelerden kaçınmaları gerektiği konusunda kesin bir dille uyardı:
"Hafta sonunda barış haberi mi gelecek yoksa tekrar bir savaş mı devam edecek? Buradaki belirsizlik devam ettiği için piyasalardaki oynaklık önümüzdeki hafta yine artacaktır. O yüzden yatırımcılarınız yine vadeli işlemlerden uzak durması gerekiyor. Dolayısıyla bu bilinmezlik içinde piyasalarda sert algılamalar devam edecektir. O yüzden yatırımcılar yine bu anlaşma haberi gelene kadar varlıklarını tekrar korumalı, kısa vadeli işlemlerden uzak durmalı."
Borsa cephesinde pozitif beklenti
Emtia ve döviz kurlarındaki yüksek tansiyona karşın Borsa cephesi için daha ılımlı ve toparlanmaya açık bir senaryo çizen Memiş, haftanın genel seyri ve FED'in küresel fiyatlamalar üzerindeki etkisine dair kapanış değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"Borsada da pozitif bir açılış bekliyoruz. Belki orada bir miktar toparlanma olabilir ama genel itibariyle piyasalarda hafta başına kıyasla biraz daha tansiyonun düştüğü bir haftayı geride bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta Amerika'da FED'in faiz kararını takip edeceğiz ve bunu fiyatlamak küresel piyasası olarak önemli olacaktır."(İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)