Kene bir can daha aldı: KKKA şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan Ali Kolcu'ya (60), yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.

Kolcu, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.