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İş makinesinin hidrolik borusu patladı: 19 yaşındaki Yusuf öldü

İş makinesinin hidrolik borusu patladı: 19 yaşındaki Yusuf öldü

13:4319/06/2026, Cuma
DHA
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Yusuf Poyraz
Yusuf Poyraz

Tokat'ın Zile ilçesinde iş makinesinin hidrolik borusunun patlaması sonucu yaralanan Yusuf Poyraz (19), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Zile ilçesine bağlı Reşadiye köyünde meydana geldi. İş makinesinin hidrolik borusu patladı. Patlamanın etkisiyle iş makinesinin ağız kısmında bulunan cam takviyeli polietilen borunun üzerine yuvarlanan Yusuf Poyraz, boru ile park halindeki TIR'ın dorsesi arasında sıkıştı.

Çevredeki işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Poyraz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Zile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yusuf Poyraz, hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.



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