Bahçelievler’de polis zannedip araçtan indi: 180 bin lira ceza yazıldı

Aracından inen Kıtay, Aslan'a polis olduğunu gösteren kartı göstererek kimlik kontrolü yaptı. Daha sonra tartışma giderek büyüdü ve ikili arasında arbede yaşandı. Çevredekiler araya girerek kavgayı sonlandırırken Abdullah Aslan polis merkezine giderek İbrahim Kıtay’dan şikayetçi oldu.Polis merkezine gelen İbrahim Kıtayı’ın emekli polis memuru olduğu öğrenildi. Her iki sürücüye de araçlarından indikleri için 180 bin lira para cezası kesildi ve 60 gün süreyle araçlar trafikten men edilirken 60 gün de sürücü belgelerine el konulduğu öğrenildi. Öte yandan iki araç sürücüsünün araçlarını durdurup tartışması ve yaşanan arbede araç içi kamerasına ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşadıklarını anlatan Abdullah Aslan, "Bahçelievler’den Yenibosna istikametine ilerlerken arkadan sürekli bir çakar sesleri geldi. Polis olduğunu düşündüğümüz için yol verdik. Şahıs 100 metre ileride aracımızı durdurdu. Anons çekerek ehliyet ve kimliğimizi aldı. Polis olduğunu düşündüğümüz için kimlik ve ehliyetimizi verdik. Bağırıp hakaretler etmeye baladı. 155’i arayıp böyle bir kişinin bizi durdurduğunu söyledim. Kişiyle beraber bizi karakola davet ettiler. O kişinin polis olmadığını öğrendim. Kişi beni polis süsü vererek aracımdan indirdi. Eşime ve 3 yaşındaki çocuğuma hakaretlerde bulundu. Karakolda sürekli polislerin koluna girmeler, laubali olmalar, polislere 'devrem' demeye başladı. Buna 180 bin lira para cezası uygulandı. Bana da 180 bin lira para cezası uygulandı. Sebebini sordum polislere. Bana 'bu kişi polis değil siz araçtan indiniz' dediler. Bende bu kişinin aracında siren var mı var buldunuz mu evet, bu kişinin cebinde polis kimliği var mı var. 'Benim suçum ne' dedim. Benim tek suçum araçtan inmekmiş. Emniyetin yazısında aracı biz sıkıştırmışız. Bu adamın önünde gidiyorum ben bu kişiyi nasıl sıkıştırayım. Mağdur oldum. Ben kime güveneceğimi şaşırdım. 2 aydır evime ekmek alamıyorum. 2 aydır işe çıkamıyorum. Ehliyetsiz insan iş yapamıyor. Borç bulup cezayı ödedim" dedi.