Anasayfa
Gündem
Erzincan
40 derecelik sıcaktan kaçanların yeni rotası: Nav Göl

40 derecelik sıcaktan kaçanların yeni rotası: Nav Göl

08:45, 06/08/2026, Perşembe
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
40 derecelik sıcaktan kaçanların yeni rotası: Nav Göl
Nav Göl, yaz sıcaklarından uzaklaşmak isteyenlerin gözde rotalarından biri olmaya başladı.

Erzincan’da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı günlerde, bunaltıcı sıcaktan kaçmak isteyen doğaseverler rotalarını Munzur Dağları’nın 2 bin 850 metre rakımındaki saklı güzelliği Nav Göl’e çevirdi. Kent merkezine göre yaklaşık 16 derece daha serin olan göl çevresi, ziyaretçilerine adeta doğal klima etkisi yaşattı.

Erzincan’ın Kalecik sınırları içerisinde, Erzincan ile Tunceli arasında bulunan Nav Göl, yaz sıcaklarından uzaklaşmak isteyenlerin gözde rotalarından biri olmaya başladı. Kent merkezinde termometreler 40 dereceyi gösterirken, yüksek rakımdaki göl çevresinde sıcaklığın yaklaşık 24 derece ölçülmesi ziyaretçilere rahat bir nefes aldırdı.

Zorlu arazi koşullarını aşarak göle ulaşan doğaseverler, berrak suda yüzerek serinledi. Gün boyunca göl kıyısında vakit geçiren grup, bağlama, cura ve gitar eşliğinde türküler söyleyerek doğanın tadını çıkardı.

Yemyeşil doğası, buz gibi suyu ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Nav Göl, yaz aylarında hem serinlemek hem de doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için alternatif bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Kent merkezindeki bunaltıcı sıcaklıktan kısa sürede bambaşka bir iklime geçiş sağlayan göl, ziyaretçilerine unutulmaz bir doğa deneyimi sunuyor.

Bölgeyi çocukluklarından itibaren karış karış bilen Günay Gül ve Eray Gül, arazi araçlarıyla gerçekleştirdikleri yolculukta hem bilgi hem de tecrübelerini konuşturarak göle ulaşmayı başardı. Yaylacılar tarafından açılan yolu bir noktaya kadar takip eden ikili, daha sonra tamamen kendi belirledikleri rotadan ilerledi. Kayalık yamaçlar, dik geçitler ve dar patikalar boyunca devam eden yolculukta zaman zaman aracın sağ veya sol tekerlekleri yerden kesilecek kadar tehlikeli anlar yaşandı. Adrenalin dolu parkur, sürücülere unutulmaz anlar yaşattı.

Yaklaşık 2 bin 850 metre rakımda bulunan Nav Göl’e ulaşan ekip, karşılaştıkları manzara karşısında tüm yorgunluklarını unuttu. Erzincan kent merkezinde hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı günlerde, göl çevresinde sıcaklığın yaklaşık 24 derece olması ise ziyaretçilere doğal bir serinlik sundu.


Obrukta mahsur kalan yaban domuzu yavruları kurtarıldı
Gündem
Obrukta mahsur kalan yaban domuzu yavruları kurtarıldı
Arazinin yüzüne yıllarca kimse bakmadı: 10 yıl önce başladı, 250 dekarlık alanda yetiştirdi
Gündem
Arazinin yüzüne yıllarca kimse bakmadı: 10 yıl önce başladı, 250 dekarlık alanda yetiştirdi

Başlıklar :ErzincanNav GölTunceli
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026