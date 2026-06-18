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Tekirdağ'da fabrikada silahlı kavga: 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı

Tekirdağ'da fabrikada silahlı kavga: 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı

15:5818/06/2026, Perşembe
AA
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Tekirdağ’da silahlı ve bıçaklı kavga faciayla bitti.
Tekirdağ’da silahlı ve bıçaklı kavga faciayla bitti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir fabrikada çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktığı iddia edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada C.E. silahla, S.Y. bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan C.E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a kaçtıkları belirlenen şüphelilerden 2'sini gözaltına aldı.



#kapaklı
#silahlı bıçaklı kavga
#Tekirdağ
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