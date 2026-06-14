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Tekirdağ'da düğünlerine günler kala trafik kazası geçiren çift yaralandı

Tekirdağ'da düğünlerine günler kala trafik kazası geçiren çift yaralandı

19:0914/06/2026, Pazar
DHA
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Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin takla attığı kazada, 19 Haziran'da düğün yapmaya hazırlanan Okan ve Gülben Erdem çifti yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülben Erdem'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 19 Haziran günü düğün törenleri olacak Okan Erdem ile Gülben Erdem çifti yaralandı. Yaralılardan Gülben Erdem'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi İstanbul Bulvarı üzerindeki Barış Kamping mevkisinde meydana geldi. Okan Erdem yönetimindeki 59 ZZ 288 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu refüje çarpıp, takla atarak karşı şeride savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan sürücü Okan Erdem ile yanındaki eşi Gülben Erdem, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Gülben Erdem'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

5 gün sonra düğünleri yapılacaktı

Yaralanan Erdem çiftinin geçen hafta içinde nikah yaptıkları ve 5 gün sonra yapılacak düğün töreni için hazırlık yaptıkları öğrenildi. Çiftin, 19 Haziran günü Ergene ilçesinde, 20 Haziran günü de Malkara ilçesinde iki ayrı düğün yapacakları belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


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