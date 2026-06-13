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Bingöl’de otomobil takla attı: Bir kişi yaralandı

Bingöl’de otomobil takla attı: Bir kişi yaralandı

00:5313/06/2026, السبت
G: 13/06/2026, السبت
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl-Diyarbakır karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bingöl’de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EPZ 568 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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