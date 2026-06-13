Bingöl’de otomobil takla attı: Bir kişi yaralandı

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EPZ 568 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.