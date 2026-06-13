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Sivas'ta kavşakta çarpışan iki araçta altı kişi yaralandı

Sivas'ta kavşakta çarpışan iki araçta altı kişi yaralandı

00:4313/06/2026, Cumartesi
DHA
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Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas-Kayseri kara yolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Hanlı köyü kavşağında meydana gelen kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Sivas - Kayseri kara yolu Hanlı köyü kavşağında meydana geldi. Faris Demir yönetimindeki 80 FY 002 plakalı otomobil, Murat Dölek idaresindeki 58 TE 522 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Mevlüt Dölek, Mevlüde Dölek, Safiye Dölek ve Ezgi Dölek yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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