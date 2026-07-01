Erkek işi diyenlere inat tek başına yapıyor: Bir kursa katıldı hayatı değişti, bir yılda sayıyı üçe katladı

'BU İŞİ ÇOK SEVİYORUM'





Küçükken arılardan korktuğunu anlatan Yıldırım, "Eşim emekli. Üç çocuğum var ve aile ekonomisine katkı sağlamak istiyorum. Aynı zamanda bu işi çok seviyorum. Babam da sepet arıcılığı yapardı. O zamanlar korktuğum için yanına gitmezdim ama şimdi doğal bal üretmeye çalışıyorum. Kadın olarak bu işi tek başıma da yapabiliyorum ancak güç isteyen bir iş. Kovanlar bal dolunca oldukça ağır oluyor. En büyük desteği eşim veriyor. Birlikte çalışınca işler daha kolay oluyor" diye konuştu.