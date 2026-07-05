Seyahat süresi 5 dakikaya düşecek: Dev ulaşım projesinde temel atıldı

“Tokat’ta; Turhal-Tokat, Tokat-Çamlıbel, Aybastı-Reşadiye ve Tokat Çevre Yolları gibi, Sivas’ta ise; Şarkışla-Kaynar, Hafik-Doğanşar, Sivas-Çamlıbel-Tokat, Koyulhisar-Mesudiye ile Kangal-Çetinkaya Ayrım Divriği Yolu gibi projeleri hayata geçirdik. Komşularına bölünmüş yollar ile bağladık. Biliyorsunuz Sivas ve Tokat, tarih boyunca kader birliği yapmış, aynı coğrafyanın zorluklarını omuz omuza aşmış, aynı sevinçleri ve hedefleri paylaşmıştır. Bugün de Çamlıbel Tüneli ile bu kadim kader birliğini bir kez daha taçlandırıyoruz. Çamlıbel Tüneli, iki şehrimizi sadece harita üzerinde değil, gönül ve yol birliğinde de daha yakınlaştıracak bir projedir”