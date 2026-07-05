Seyahat süresi 5 dakikaya düşecek: Dev ulaşım projesinde temel atıldı

Tokat ile Sivas arasındaki ulaşımı hızlandıracak Çamlıbel Tüneli projesinin temeli atıldı. 4 bin 735 metre uzunluğundaki çift tüplü tünel sayesinde 13 keskin viraj baypas edilecek, güzergâh 2,3 kilometre kısalacak ve seyahat süresi 5 dakikaya inecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla yıllık 371 milyon lira tasarruf sağlanacağını, tünelin bölgedeki ticaret, turizm ve lojistik faaliyetlerini önemli ölçüde güçlendireceğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat ile Sivas’ın bağını daha da güçlendirecek Çamlıbel Tüneli’nin temel atma töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Durmak yok, yola devam” diyerek Türkiye’nin her karış toprağına hizmet götürmeye devam ettiklerini kaydetti.
“Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık”
Karayolunun yük ve yolcu taşımacılığında sunduğu esneklik, aktarmasız ulaşım imkânı ve yüklerin hızlı taşınması gibi avantajlarla, lojistik sistemin ana damarı olduğunu dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
Tünel uzunluğu 17 kat arttı
Uraloğlu, bu tünellerin sadece dağları delen yollar değil; üretim, ticaret, turizm, istihdam ve birliğin aktığı yaşam damarları olduğunu da dile getirdi. Bakan Uraloğlu, “İşte bugün de bu anlayışla; 11 numaralı kuzey-güney aksımız olan Ordu Ünye’den Adana Karataş’a uzanan stratejik koridordaki Çamlıbel Geçidi’ni çift tüplü tünelle aşacak yapım çalışmalarını başlatmanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.
“Tokat ve Sivas’ın ulaşım ve iletişim altyapısına toplam 351 milyar lira yatırım Yaptık”
Sivas ve Tokat illerinin Karadeniz'i İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'yu Batı Anadolu'ya, Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan ana güzergâhların kesişme noktasında yer aldığını belirten Uraloğlu, “Türkiye’nin hem doğu-batı hem de kuzey-güney ulaşım ağında önemli bir rolleri var. Bu nedenle her iki şehrimizin de ulaşım altyapısını ve karayolları ağlarını geliştirdik. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçen son 24 yıl içerisinde; Tokat ve Sivas’ın ulaşım ve iletişim altyapısına toplam 351 milyar lira yatırım yaptık” dedi.
Uraloğlu, Tokat’ın 16 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 311 kilometreye, Sivas’ın 24 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu ise 838 kilometreye yükselttiklerini ifade etti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Çamlıbel Tüneli 3 kilometrelik bağlantı yollarıyla birlikte toplam 7,7 kilometrelik bir proje”
Uraloğlu, sarp yamaçları ve keskin virajlarıyla bin 684 metreye yükselen, yazın kavurucu sıcağıyla, kışın ise kar, tipi ve yoğun sisiyle bilinen Çamlıbel Geçidi’nin muhteşem ama bir o kadar da zorlu bir geçit olduğunu vurguladı. Uraloğlu, “Ağır kış şartları, keskin virajlar ve dik rampalar yıllarca sürücülerimizi zorlamış, maalesef bazen can almış ve zamanımızı çalarak ticaretimizi yavaşlatmıştır. Doğanın zorlu bir sınavı, adeta geçit vermek istemeyen bir dağ kapısı gibidir” diye konuştu.
Uraloğlu, “Doğanın sarp yamaçlarla ördüğü bu zorlu coğrafyayı 4 bin 735 metrelik Çamlıbel Tünelimizle geçerek dümdüz, güvenli ve konforlu bir yola dönüştüreceğiz. Artık bu bölgedeki meşakkatli yolculukları tarih edeceğiz. Aslında çift tüplü olarak inşa edeceğimiz 4 bin 735 metre uzunluğundaki Çamlıbel Tünelimiz, 3 kilometrelik bağlantı yollarıyla birlikte toplam 7,7 kilometrelik bir projedir. Yıldızeli-Sivas Ayrımı – Tokat Yolu’nun 9. kilometresindeki Ilıca Göleti civarından başlayıp 19. kilometresindeki İhsaniye Göleti civarına bağlanacaktır” dedi.
"Seyahat süresini 5 dakikaya düşüreceğiz”
Tünel tamamlandığında Sivas ve iç kesimlerle Karadeniz sahili ve limanları arasındaki ulaşım standardını yükselteceklerini de belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: